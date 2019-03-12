Потребление электроэнергии в энергосистеме Забайкальского края в феврале 2019 года увеличилось на 1,0 % относительно февраля 2018 года

По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Забайкальского края» (Забайкальское РДУ), за февраль 2019 года объём потребления в энергосистеме Забайкальского края составил 708,6 млн кВт•ч, что больше показателя февраля 2018 года на 1,0 %.

Выработка электростанций энергосистемы Забайкальского края за февраль 2019 года составила 659,9 млн кВт•ч, что на 0,6 % меньше объёма выработки за февраль 2018 года.

С начала года потребление электроэнергии в энергосистеме Забайкальского края составило 1523,4 млн кВт•ч, что на 1,2 % больше объема потребления в январе – феврале 2018 года.

Суммарная выработка электроэнергии электростанциями региона за два месяца 2019 года составила 1446,9 млн кВт•ч, что на 2,4 % больше выработки за аналогичный период 2018 года.

Потребность в электроэнергии на территории энергосистемы Забайкальского края покрывалась, в том числе, за счёт перетока электроэнергии по межсистемным линиям электропередачи из смежных энергосистем. За февраль 2019 года объём перетока составил 48,8 млн кВт•ч, всего с начала года - 76,5 млн кВт•ч.

​ Информация о Филиале АО «СО ЕЭС» Забайкальское РДУ

Филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Забайкальского края» создан в 2003 году. Входит в зону операционной деятельности Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири и осуществляет функции оперативно-диспетчерского управления объектами электроэнергетики на территории Забайкальского края. В операционной зоне Забайкальского РДУ находятся 7 объектов генерации суммарной установленной электрической мощностью 1593,8 МВт. В электроэнергетический комплекс Забайкальского края входят: 1 линия электропередачи на напряжении 220 кВ, выполненная в габаритах 500 кВ, 50 линий электропередачи класса напряжения 220 кВ, 88 линий электропередачи класса напряжения 110 кВ; трансформаторные подстанции и распределительные устройства электростанций с суммарной мощностью трансформаторов 7719,8 МВА. Площадь операционной зоны – 431,5 тыс. км², численность проживающего на ней населения – 1,07 млн человек.

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​ Информация для контактов

Кошкина Лариса Владимировна

Советник генерального директора

Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири

Россия, 650620, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 29

Тел. + 7 (3842) 778-145, сот. 8-961-709-47-99

E-mail: KoshkinaLV@osib.so-ups.ru