СГК завершила сделку по приобретению контрольного пакета акций машиностроительного завода ЭЛСИБ

Сибирская генерирующая компания приобрела 95% акций ПАО «НПО «ЭЛСИБ». Ранее компании принадлежало 24,9% акций завода, которые она получила в феврале 2018.

Новосибирский завод «ЭЛСИБ» является одним из ведущих предприятий отечественного энергетического машиностроения в России, и его вхождение в структуру СГК позволит эффективно раскрыть и существенно повысить стратегический потенциал предприятия.

НПО «ЭЛСИБ» специализируется на выпуске генераторов в комплекте с системами возбуждения и крупных электрических машин. Также оказывает услуги в сфере капитального ремонта и послепродажного сервиса.

Основными заказчиками-потребителями продукции НПО «ЭЛСИБ» являются тепло- и гидроэлектростанции, АЭС, предприятия нефтегазового комплекса, крупные промышленные предприятия различных отраслей промышленности. Около 25% объемов произведенной продукции отгружается на экспорт: в СНГ, Китай, Индию, Ближний Восток. Сегодня около 30% установленной в России генерирующей мощности электростанций приходится на генераторы НПО ЭЛСИБ».

В 2018 году завод изготовил новый турбогенератор ТВФ-220 для Красноярской ТЭЦ-3 Сибирской генерирующей компании.

На сегодняшний день более 90% оборудования угольных электростанции, которыми оперирует СГК, производится в России. Интеграция ЭЛСИБ в состав холдинга позволит использовать его технические и инженерные возможности для предприятий СГК, а также даст новый стимул развития завода, особенно в рамках предстоящей масштабной программы модернизации энергомощностей страны.

«Сибирская генерирующая компания» (СГК) – энергетический холдинг, входящий в Группу компаний АО «СУЭК», осуществляет свою деятельность на территории Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, Новосибирской области, Республики Хакасия, Республики Тыва. Основные виды деятельности – производство тепло- и электроэнергии, передача и поставка тепла и ГВС потребителям. В состав группы входят 4 ГРЭС, 1 ГТЭС и 18 ТЭЦ общей установленной электрической мощностью –10,9 ГВт и тепловой мощностью – 23,9 тыс. Гкал/час, а также тепловые сети общей протяженностью 9 862 км, ремонтные и сервисные компании. На долю станций СГК приходится примерно 23-25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири. Численность персонала компаний Группы СГК составляет 32 тыс. человек.