Самую высокую жилую башню Европы построят через пять лет в "Москва-Сити"

Строительство самой высокой жилой башни в Европе планируется завершить на территории московского "Сити" в ближайшие пять лет, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"К строительству этой башни мы уже приступили, ее высота составит 405 метров, а общая площадь — более 300 тыс. кв.м. В составе комплекса появятся и офисы, и жилье. Таким образом, башня станет самой высокой жилой башней в Европе", — сказал М.Хуснуллин на международной выставке MIPIM в Каннах.

По его словам, объем инвестиций в этот проект составит около 30 млрд рублей. Инвестором выступит "Мосинжпроект", после реализации проекта эта башня станет штаб-квартирой компании.

Как сообщалось, "Мосинжпроект" приступил к строительству небоскреба в "Москва-Сити" летом прошлого года.

Ранее также отмечалось, что строительство объектов центрального ядра ММДЦ "Москва-Сити" завершится в течение четырех лет.

ММДЦ "Москва-Сити" — один из самых масштабных градостроительных проектов, которые реализуются на территории России за последние десятилетия. Деловой центр возводится на Пресненской набережной. Здесь создается зона деловой активности, которая объединит бизнес, апартаменты проживания и досуг. Общая площадь территории составляет около 100 га, из которых 60 га предназначены под новую застройку.

Interfax