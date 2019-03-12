"Ставропольэнерго" направит более 765 млн рублей на ремонтную программу 2019 года

Филиал МРСК Северного Кавказа - «Ставропольэнерго» (входит в ГК «Россети») утвердил план ремонтной программы на 2019 год, в соответствии с которым на ремонт энергообъектов будет направлено 765,13 млн рублей.

В рамках этой программы специалисты энергокомпании выполнят ремонт более 4 361 км линий электропередачи всех классов напряжения. В ходе ремонтов ВЛ энергетики планируют заменить 18 170 изоляторов, 2 910 опор и более 2 872 км провода.



Запланирован капитальный ремонт 11 силовых трансформаторов на подстанциях 35-110 кВ, ремонт 650 выключателей 6-110 кВ (киловольт), 735 разъединителей 35-110 кВ.



Ремонтные работы пройдут на 1 130 трансформаторных подстанциях 6/10-0,4 кВ. Своевременно проведенный ремонт подстанционного оборудования позволит повысить надежность работы подстанций и электроснабжения потребителей и безопасность работников при дальнейшем обслуживании энергетического объекта.



Программой ремонтов предусмотрены и работы по расчистке трасс воздушных линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности. Эта работа будет проведена на площади 112,1 га.



Запланированные в рамках ремонтной программы работы будут проходить в строгом соответствии с утвержденным графиком, что позволит электросетевой компании подготовить энергообъекты к осенне-зимнему периоду в срок. Все мероприятия направлены на повышение качества и надежности электроснабжения потребителей Ставрополья.