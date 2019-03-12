UMATEX поставил 60 комплектов кожухов гондол для ветропарка Росатома в Адыгее

UMATEX (входит в контур управления Госкорпорации «Росатом») поставил 60 комплектов композитных кожухов для ветрогенераторов, которые будут установлены в строящемся ветропарке «Росатома» в Республике Адыгея. На данный момент это крупнейший ветропарк «Росатома», его установленная мощность составит 150 МВт.

В ходе реализации проекта было проведено тестирование и квалификация готового композита, изготовлены опытные изделия и успешно выполнена контрольная сборка кожуха с рамой гондолы ветроустановки. Сроки производства и поставки кожухов были предельно сжатые, а сами изделия производились в России впервые.

Преимущества использования композитов в создании кожухов – возможность создавать сложные формы, легкий вес, повышенная прочность, высокие антикоррозийные свойства. Композитные кожухи российского производства ощутимо дешевле импортных аналогов.

В перспективе планируется производство 388 комплектов композитных кожухов гондол и кожухов ступицы для ветрогенераторов, которые будут установлены в ветропарках, общая установленная мощность которых составит 1000 МВт.

Для справки:

UMATEX (Росатом) объединяет промышленные производства углеродного волокна (УВ): ООО «Алабуга-Волокно» в республике Татарстан, ООО «Аргон» в Саратовской области и ООО «ЗУКМ» в Челябинске, а также Научно-исследовательский центр в Москве, оборудованный самым современным оборудованием по разработке технологий ПАН-прекурсоров и УВ. В составе UMATEX также находится компания АО «Препрег-СКМ» производитель тканей и препрегов и два торговых дома - в Чехии и Китае. По инициативе UMATEX создан межрегиональный промышленный кластер «Композиты без границ».

Росатом рассматривает проекты по ветроэнергетике как одну из перспективных своих неядерных «точек роста».

Пресс-служба компании UMATEX