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Контракты

Выданы лицензии на разработку проектов сооружения ВИЭ-генерации суммарной мощностью около 1,6 ГВт в Бразилии

Министерство энергетики и горнорудной промышленности Бразилии (Brazilian Ministry of Energy and Mines) объявило о выдаче лицензий на разработку проектов сооружения ВИЭ-генерации, отобранных по результатам аукциона, проведенного в августе 2018 г. (Leilão de Energia Nova A-6). Лицензии получили 53 проекта суммарной мощностью 1 572 МВт, из которых 44 – ветропарки, 7 – ГЭС, 1 – газовая ТЭС и 1 – ТЭС на биомассе. Общий объем инвестиций в проекты оценивается в $ 1,8 млрд.

Всего на аукционе было отобрано 62 проекта строительства ВИЭ-генерации общей мощностью 2 100 МВт из которых на долю ВЭС приходится1 251 МВт, ГЭС – 458 МВт, ТЭС на газе и биомассе – 363 МВт и 28 МВт соответственно.

Средняя стоимость 1 МВт*ч электроэнергии для отобранных проектов составила: $ 21,76 для ВЭС; $ 36,49 для крупных ГЭС; $ 46,67 для малых ГЭС; $ 43,3 и $ 42,24 для газовой ТЭС и ТЭС на биомассе соответственно.

По правилам аукциона, отобранные проекты должны быть введены в эксплуатацию до 1 января 2024 г. С победителями будут заключены PPA-соглашения сроком на 30 лет для ГЭС, 25 лет для ТЭС и 20 лет для ВЭС.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata

 

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