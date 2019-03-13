Андрей Черезов: "Обеспечение надежного электроснабжения объектов Универсиады реализовано на высоком уровне"

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов провел совещание в формате видеоконференции по вопросу подведения итогов функционирования Красноярского энергорайона в период проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске.

В ходе своего выступления Андрей Черезов отметил, что в рамках подготовки к Универсиаде сетевые организации выполнили реконструкцию 13 подстанций класса напряжения 110 кВ, завершили строительство подстанции «Озерная». С 2011 года в Красноярске «раскрыто» 20 центров питания, объём доступных для технологического присоединения мощностей увеличен в 3 раза: с 146 МВА до 424 МВА.

«В рамках подготовки к проведению Универсиады были организованы масштабные зимние учения, которые позволили существенно повысить надежность энергоснабжения Красноярска: на 30 % снизилась аварийность в электрических сетях города, в 2 раза снизилось время ликвидации технологических нарушений», - сказал заместитель Министра.

Андрей Черезов добавил, что благодаря слаженной работе сетевиков группы компаний «Россети», а также накопленному опыту при проведении массовых мероприятий не допущено ни одного инцидента в сетях внешнего электроснабжения.

«При проведении Универсиады инцидентов с нарушением электроснабжения, влияющих на функционирование стадионов и других инфраструктурных объектов, не произошло. Обеспечение надежного электроснабжения объектов Универсиады реализовано на высоком уровне», - подчеркнул заместитель Министра.

По словам Андрея Черезова, в качестве организации резервного электроснабжения положительно себя зарекомендовали дизель-генераторные установки, техническое обслуживание которых осуществлялось компаниями «Мобильные ГТЭС» и «КрасЭко». Кроме того, в Красноярске была обеспечена 100% наблюдаемость объектов.

«Созданный ЦУЭ, а также новая схема эксплуатации города Красноярска станут элементами наследия Универсиады и позволять обеспечить надежное развитие Красноярского энергорайона», - уверен заместитель Министра.

В завершение своего выступления Андрей Черезов рассказал, что представители САЦ Минэнерго России осуществляли круглосуточное дежурство в Главном операционном центре Универсиады. Ежедневно для контроля и координации взаимодействия оперативная информация передавалась в Минэнерго России.