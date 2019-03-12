ФСК ЕЭС обеспечила электроэнергией новые здания Образовательного центра "Сириус" в Сочи

Завершены работы по подключению к сетям ФСК ЕЭС нового корпуса «Школа», расположенного на территории Олимпийского парка в Адлерском районе Сочи. В дальнейшем компания присоединит другие строящиеся объекты образовательного центра «Сириус», в том числе корпусы «Спорт» и «Искусство». В целом ФСК ЕЭС обеспечит образовательный кластер 5,5 МВт мощности.

Электроснабжение центра «Сириус» осуществляется через распределительные сети, запитанные от подстанций ФСК ЕЭС, построенных «с нуля» в рамках создания сетевой инфраструктуры в Имеретинской низменности для энергоснабжения инфраструктуры Зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года.

В рамках проекта по подключению нового корпуса «Школа» на распределительную трансформаторную подстанцию ФСК ЕЭС заведены две кабельные линии и подготовлено оборудование к передаче электроэнергии. В новом здании площадью 9 тыс. м2 смогут обучаться до 800 человек ежемесячно.

Центр «Сириус» был открыт Фондом «Талант и успех» в 2015 году по решению Президента России Владимира Путина. Образовательный кластер создан на базе олимпийской инфраструктуры и направлен на развитие и профессиональную поддержку одаренных детей. В настоящее время действуют кампус «Сириус» на 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет из всех регионов России и Парк науки и искусства (бывший Главный Медиацентр Олимпиады), вмещающий 1,5 тыс. человек в научном парке и 1,5 тыс. – в концертных залах. Потребляемая мощность 4 МВт. Возводятся два новых корпуса «Спорт» и «Искусство», Имеретинский лицей на 1,1 тыс. учащихся и детский сад на 350 воспитанников. Также Фонд «Талант и успех» планирует строительство в Парке науки и искусства нового концертно-театрального комплекса с двумя залами на 1,5 тыс. мест.