Гидроагрегат Жигулевской ГЭС со станционным №4 введен в работу после капитального ремонта

Гидроэнергетики Жигулевской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») после капитального ремонта ввели в работу гидроагрегат со станционным номером 4 установленной мощностью 125,5 МВт. Работы проходили в соответствии с утвержденной программой ремонтов филиала. В течении трех месяцев специалисты отремонтировали турбину, механическую и электрическую части генератора, вспомогательное оборудование.

В рамках программы комплексной модернизации гидроэнергетики заменили систему возбуждения* гидрогенератора на новую, производства концерна «Силовые машины». Основные работы по капитальному ремонту гидроагрегата выполнила подрядная организация - АО «Гидроремонт-ВКК». Дополнительно, специалисты гидроэлектростанции и подрядных организаций провели ультразвуковой контроль шпилек креплений крышек турбины и верхнего кольца направляющего аппарата. До конца года аналогичный комплекс работ планируют провести на агрегате со станционным №19.

*Система возбуждения служит для питания обмоток возбуждения генераторов автоматически регулируемым постоянным током. При этом возникает магнитное поле, необходимое для выработки электроэнергии.