Haier откроет завод стиральных машин в Набережных Челнах в третьем квартале 2019 года

Китайский производитель бытовой техники Haier откроет завод по производству стиральных машин в Набережных Челнах в третьем квартале 2019 года, а не в июне, как сообщалось ранее. Это следует из беседы заместителя гендиректора «Хайер фридж рус» Сергей Седых с ТАСС.

«Первыми в рамках индустриального парка будут выпускаться стиральные машины Haier, это проект с инвестициями в $50 млн, строительство которого началось в мае 2018 года и запуском в третьем квартале 2019 года»,— сказал господин Седых.

Завод барабанных стиральных машин строят на территории индустриального парка Haier площадью 127 га на местной ТОСЭР. Кроме того, здесь ведут строительство завод кухонной техники, который рассчитывают ввести в эксплуатацию в текущем году. В 2016 году компания запустила в Набережных Челнах производство холодильников (на сегодня выпущено 500 тыс. штук).

Ранее сообщалось, что строительство парка обойдется в $1 млрд. Бытовую технику из Татарстана планируют поставлять в Россию, страны СНГ, Восточной и Юго-Восточной Европы.

Коммерсант