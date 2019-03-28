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Мероприятия

МЭТЗ им. В. И. Козлова запустил в производство КТП и МТП в оцинкованном корпусе

В 2018 году ОАО «МЭТЗ им. В. И. Козлова» разработал и запустил в производство комплектные трансформаторные подстанции мощностью до 630 кВА и мачтовые трансформаторные подстанции мощностью до 250 кВА в оцинкованном корпусе.

Элементы подстанции, изготовленные из листовой холоднокатаной стали оцинкованы горячим способом в агрегатах непрерывного цинкования, под последующую окраску. Реализован 2-й класс покрытия — толщина покрытия не менее 10 микрометров (свыше 142 грамм цинкового покрытия на 1 м.кв.).

Оцинковка позволяет добиться высокой антикоррозионной стойкости металлической поверхности. Металл приобретает повышенную стойкость к воздействию влаги и соляного тумана. Особенно важно и значимо данное преимущество в условиях эксплуатации «УХЛ1».В связи с этим на сайте предприятия размещены обновленные опросные листы на подстанции, учитывающие данную опцию.

Бренды: МЭТЗ


Встретиться с представителями компании ОАО «МЭТЗ им. В. И. Козлова» в Санкт-Петербурге можно 
на выставке "Энергетика и электротехника - 2019" 
25-28 июня, КВЦ "Экспофорум", павильон F 

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Напомним:
Минский электротехнический завод имени В. И. Козлова, ОАО  — современное, динамичное предприятие, занимающее высокую позицию в экономике страны. Завод производит широкий спектр электротехнического оборудования: — силовые трансформаторы: сухие (25…2500 кВА) и масляные (16…2500 кВА); — комплектные трансформаторные подстанции (16…1600 кВА); — многоцелевые трансформаторы (до 40 кВА); — измерительные трансформаторы тока 0,66 (10…4000 А); — устройства катодной защиты подземных металлоконструкций.

Компания: Выставочное объединение "РЕСТЭК"

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