Радиоэлектронный кластер: драйвер "цифровизации"

Сегодня Радиоэлектронный комплекс (РЭК) Госкорпорации Ростех официально подвел итоги деятельности за 2018 год. Мероприятие в столичном «Цифровом деловом пространстве» собрало представителей Корпорации, руководителей ведущих предприятий, лучших экспертов отрасли.

В своем выступлении индустриальный директор РЭК Сергей Сахненко рассказал о финансовых результатах кластера, стратегических направлениях развития и планах на 2019 год.

«Для Радиоэлектронного комплекса 2018 год был весьма сложным, но в то же время и переломным с точки зрения темпов роста стратегических показателей, выхода на новые рынки и приобретения компетенций», – подчеркнул он.

В минувшем году организации РЭК успешно продолжили разработку и производство высокотехнологичной продукции, приняли участие в масштабных инфраструктурных проектах и реализации госпрограммы «Цифровая экономика». О результатах проделанной работы красноречиво говорят цифры – свыше 266 млрд рублей выручки и почти 8-кратный рост чистой прибыли за год.

Стратегия развития: диверсификация и переход к «цифре»

Развитие цифровых технологий тесно связано с процессом диверсификации. Благодаря диверсификации суммарный объем реализации гражданской продукции на предприятиях ОПК в ближайшие 12 лет превысит 20 трлн рублей. Напомним, что президентом России установлены ориентиры к 2030 году – достичь доли выручки 50% от производства гражданской продукции.

Согласно обновленной Стратегии развития Ростех стремится прийти к этим показателям на пять лет раньше – к 2025 году. Первым шагом на пути осуществления новой стратегии стало объединение в 2015 году холдингов в отраслевые кластеры, а также создание института индустриальных директоров. Радиоэлектронный комплекс Госкорпорации Ростех возглавил Сергей Куликов.

На должности директора РЭК он провел реорганизацию активов и сформировал дивизионы по продуктовому принципу, подготовил их к привлечению частных инвестиций. В результате в составе кластера появились дивизионы в области разведки и сенсорики («Швабе», Концерн радиостроения «Вега»), АСУ («Системы управления»), наземной и космической связи, наземной радиоэлектронной борьбы (Концерн «Созвездие»), микроэлектроники («Росэлектроника») и кибербезопасности (Концерн «Автоматика»).

В конце 2016 года при активном участии Сергея Куликова была утверждена Стратегия Радиоэлектронного кластера, которая предусматривает еще более серьезные темпы роста с ежегодным увеличением выручки на 22,4%. При этом доля гражданской продукции к 2025 году должна составить не менее 60%.

Как отмечает Сергей Сахненко, который возглавляет Радиоэлектронный комплекс Ростеха с июня прошлого года, РЭК продолжает создавать новые производства и переориентируется с гособоронзаказа на гражданские технологии. «В 2018 году кластер вывел на рынок большой ряд гражданских продуктов для торговли, энергетики, ЖКХ, медицины, образования, телекоммуникаций и других отраслей. Обширные компетенции наших предприятий позволяют нам участвовать в больших системных проектах, реализуемых во многих регионах России», – рассказал Сергей Сахненко.

В прошлом году РЭК оказался наиболее динамичным в сравнении с другими кластерами Корпорации по росту производства гражданской продукции. Предприятиям кластера удалось обеспечить рост выручки на 18%. При этом от реализации гражданской продукции – более чем на 55%. Таким образом, доля выручки от реализации «гражданки» по контуру РЭК возросла с 16% в 2017 году до 23,2% в 2018 году.

Столь высокий рост обусловлен переходом страны от сырьевой к цифровой экономике. Напомним, что в декабре 2016 года Владимир Путин заявил о необходимости разработки программы «Цифровая экономика» и отдал соответствующее поручение правительству. В 2017 году правительством Российской Федерации была разработана и утверждена программа по созданию условий для перехода страны к цифровой экономике, а 2018 год можно назвать первым полноценным годом ее реализации.

В рамках «Цифровой экономики» Ростех определен центром компетенций «Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов» по пяти технологическим направлениям: нейротехнологии и искусственный интеллект; промышленный интернет; компоненты робототехники и сенсорики; технологии беспроводной связи; системы распределенного реестра. Предприятия РЭК активно включились в работу в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» под кураторством Василия Бровко.

«Глобальная конкуренция на рынке цифровых технологий требует от радиоэлектронной отрасли стремительных изменений, мобилизации ресурсов для создания перспективного отечественного оборудования и систем. И РЭК, безусловно, возглавляет этот процесс», – отметил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов в ходе мероприятия по подведению итогов Радиоэлектронного кластера Госкорпорации.

Продукция кластера РЭК Ростеха и его инновационные разработки должны стать основополагающими для национальных проектов. Радиоэлектронный кластер ГК Ростех в своей деятельности использует большинство сквозных цифровых технологий и имеет передовые решения и разработки по каждой из них.

Санкции и импортозамещение

В прошлом году РЭК продолжил оздоровление и оптимизацию активов, поиск новых направлений и, конечно, работы по импортозамещению.

Именно санкции сыграли роль в невозможности достичь запланированных показателей стратегии развития в 2015-2017 годах, дефиците ее выполнения на десятки миллиардов рублей. Тогда санкции повлияли на увеличение себестоимости продукции до 50% и сроков производства. Это вызвало необходимость перепроектирования технологических линий и стало причиной задержки реализации ряда проектов. Из 62 проектов корректировке подверглись 50, и все это пришлось на 2015-2017 годы.

Системная работа конструкторов по импортозамещению позволила преодолеть ряд технологических барьеров, снизить себестоимость продукции, создать новые рабочие места. К примеру, холдинг «Швабе» в инициативном порядке локализовал производство прицелов для бронетанковой техники, с марта стартует серийное производство. На заводе «Луч» Концерна «Созвездие» начато серийное производство портативных персональных ЭВМ в интересах спецзаказчиков. Предприятие «Калугаприбор» успешно заместило иностранные аналоги компаний Hyperline, Rittal, Panduit в части сетевых телекоммуникационных и электротехнических шкафов, пассивного телеком-оборудования и систем бесперебойного питания. При этом стоимость этой продукции сопоставима либо ниже западных аналогов.

Приоритет в развитии – инфраструктурные проекты

Скорректировав продуктовую стратегию и определив приоритеты в современных реалиях, РЭК определил основные направления деятельности. На первых трех позициях – инфраструктурные комплексные IT-решения в различных областях жизнедеятельности государства и бизнеса; создание АСУ, в том числе специальных назначений; построение сетей связи различного назначения.

Как отметил Сергей Чемезов, сегодня РЭК уходит от модели создания продукта как такового – на смену приходит сервисная модель.

«Заказчики заинтересованы в создании комплексной системы, которая будет выполнять многосоставную задачу – как освещение большого города, или функционирование системы видеонаблюдения, или обеспечение безопасности крупнейших инфраструктурных объектов, или система по хранению и анализу больших данных», – заявил глава Ростеха.

Уже в 2018 году организациями РЭК реализован ряд крупных комплексных инфраструктурных проектов. Самым ярким и запоминающимся из них стал госконтракт с Национальным центром информатизации (НЦИ) по созданию комплексной инфраструктуры связи и IT для Чемпионата мира по футболу. Впервые в истории чемпионатов мира была обеспечена трансляция со всех стадионов на 220 стран мира в формате Ultra HD. О масштабе проделанной работы красноречиво говорят цифры: связью было обеспечено 230 городов, абоненты во время матчей совершили почти 3 миллиона вызовов и передали 262 терабайта данных. При этом при полном выполнении условий контракта экономия средств бюджета составила 515 млн рублей.

Кроме того, НЦИ в 2018 году приступил к реализации крупнейшего инфраструктурного проекта, предусматривающего создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Иркутской области на сумму 1,2 млрд рублей. Также НЦИ выполняет проект по комплексному развитию Единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) и информационных систем Фонда обязательного медицинского страхования и планирует использовать созданный технологический задел для реализации «Цифрового контура здравоохранения» в региональных проектах.

Другим примером работы в области комплексных проектов в прошлом году стала поставка и монтаж Концерном «Автоматика» 9 тысяч металлодетекторов на избирательных участках для обеспечения президентских выборов. Стоимость контракта – 1,6 млрд рублей. Кроме того, «Автоматика» создала и поставляет операторам связи программно-аппаратный комплекс на базе СХД «Купол» в обеспечение требований 374-ФЗ, более известного как «Закон Яровой». Концерном «Автоматика» также продолжается реализация проекта по созданию системы защищенной связи в интересах предприятий ОПК.

Холдинг «Швабе» реализует крупный контракт по обеспечению бесперебойного функционирования Интеллектуальной транспортной системы Москвы на 17,5 млрд рублей до 2021 года. «Швабе» также активно участвовал в реализации программы по строительству и оснащению перинатальных центров в 32 субъектах России. Поставлено продукции на 1,4 млрд рублей.

После подписания в рамках Петербургского международного экономического форума соглашения между Корпорацией и «Россетями» в 2018 году холдинг «Росэлектроника» фактически ворвался на рынок крупнейшей электросетевой компании России. «Росэлектроника» приняла участие в 150 конкурсах «Россетей», выиграв 48 из них на 6 млрд рублей. На 2019 год цель в этом сегменте – 15 млрд рублей.

И это лишь некоторые примеры масштабных инфраструктурных проектов, реализацией которых занимаются организации РЭК.

Главные финансовые результаты года

Финансовый результат деятельности РЭК за 2018 год еще раз доказал, что ставка кластера на корректировку продуктовой стратегии, оздоровление предприятий, оптимизацию операционной деятельности и импортозамещение полностью оправдана.

По итогам 2018 года РЭК увеличил консолидированную выручку на 18% – до 266,6 млрд рублей, его чистая прибыль составила 12,4 млрд рублей (+790%).

Продажи гражданской продукции РЭК в 2018 году превысили 67 млрд рублей (+55,4%), при этом ее доля в общей структуре выручки выросла с 16,9% до 23,2%. Экспорт радиоэлектроники военного и двойного назначения увеличился на 56,1%, составив более 580 млн долларов.

Наибольший рост выручки в 2018 году продемонстрировал концерн «Автоматика» – до 38 млрд рублей (+45%). Выручка холдинга «Швабе» достигла 61 млрд рублей (+ 20%), холдинга «Росэлектроника» – 167,3 млрд рублей (+12,5%).

Еще один позитивный тренд – рост дебиторской задолженности (+4% к 2017 году) существенно ниже темпов роста выручки (+18,0%). Показатель EBITDA по РЭК также демонстрирует положительную динамику, он увеличился за год на 1,5 млрд рублей (+4,4%).

Как отмечают в аппарате РЭК, позитивные тренды продолжают сохраняться в 2019 году. На 1 марта контрактация предприятий кластера по линии гособоронзаказа составила 190 млрд рублей, по линии гражданских заказчиков – 40 млрд рублей, сумма экспортных заказов превысила 24,5 млрд рублей.

Планы на 2019 год: «биржа мощностей» и новый электронный каталог

Подводя итоги деятельности за прошлый год, РЭК озвучил и некоторые планы на текущий. К примеру, уже в первом квартале НЦИ совместно с ЦНИИ «Электроника» должны завершить создание электронного каталога гражданской продукции, который должен стать настольной книгой не только для тех, кто занимается продажами, но и для конструкторов с технологами.

Для того чтобы обеспечить полную загрузку предприятий РЭК, Ростех создал портал «биржа мощностей» – платформенное программное решение позволяет организациям размещать и получать заказы на принципах аутсорсинга. В текущем году объем контрактов, заключенных через биржу, должен составить порядка 120 млн рублей. В 2020 году ожидается трехкратный рост общего объема таких контрактов.

Еще одна задача на ближайший год – создание сети дизайн-центров, специализирующихся на электронных компонентах. Ожидается, что это поспособствует созданию высокотехнологичных конкурентоспособных продуктов в радиоэлектронной отрасли.

С подобным предложением выступил вице-премьер Юрий Борисов в ходе мероприятия по подведению итогов Радиоэлектронного кластера Госкорпорации Ростех. Он также добавил, что экономический эффект для РЭК Ростеха от создания таких центров составит 12-15 млрд рублей выручки.

«Нужны команды дизайнеров, которые обладают навыками работы с высокотехнологичными продуктами и системами автоматического проектирования: сегодня это пик технологий. Хотел бы поставить амбициозную цель: где, как не у вас, создавать сеть дизайн-центров. Дефицит такого квалифицированного персонала составляет порядка 20 тыс. рабочих мест. Если на следующем подведении итогов вы могли бы отчитаться, что около 4 тыс. рабочих мест созданы в РЭК Ростеха, это было бы прекрасно», ‒ сказал Юрий Борисов.

По мнению вице-премьера, для создания такого количества рабочих мест в области дизайна электронных компонентов нужен альянс с вузами, дорожная карта такого взаимодействия будет разработана совместно с Министерством науки и высшего образования РФ.

Сплав молодости и опыта – залог успеха

Необходимо отметить также, что в прошлом году впервые доля сотрудников организаций РЭК моложе 35 лет превысила 30%, а средний возраст снизился до 46 лет. Выработка на одного работника за год увеличилась в среднем по РЭК на 16,7%. При этом средняя заработная плата составила 57 тысяч рублей. Это на 8% выше, чем в регионах присутствия предприятий кластера и на 6,6% выше, чем в 2017 году.

РЭК сегодня – это более 100 тысяч человек, из них 1500 кандидатов наук, 635 докторов, шесть действующих членов-корреспондентов РАН. Трое сотрудников кластера – Борисов Александр Анатольевич, Букашкин Сергей Анатольевич, Попов Сергей Викторович – Указом Президента России назначены руководителями приоритетных технологических направлений ОПК, а Элькин Григорий Иосифович – Генеральным конструктором по одному из ключевых направлений отрасли.