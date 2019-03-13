В Ханты-Мансийском округе загорелся магистральный газопровод

Пострадавших в результате этого нет, прокачка газа на запад России и в другие страны идет по резервной ветке

Вечером 12 марта произошел разрыв магистрального газопровода Ямбург — Тула-2 в Ханты-Мансийском автономном округе, после этого газопровод загорелся, говорится в сообщении ситуационно-аналитического центра Минэнерго.

Газопровод отключили на участке от 599-го до 628-го км (сам разрыв произошел на 603-м км), газ прокачивается по резервной ветке. Пострадавших нет. Диаметр трубы — 1,4 м.

Как следует из карты, опубликованной Минэнерго, участок, на котором произошло возгорание, расположен неподалеку от северной границы ХМАО с Ямало-Ненецким автономным округом, вблизи деревни Сосновка.

Оператором указан «Газпром трансгаз Югорск». РБК направил запрос в «Газпром».

По этому газопроводу газ направляется потребителям в европейской части России, а также в страны ближнего и дальнего зарубежья, говорится в сообщении Минэнерго.

В конце февраля загорелся магистральный газопровод в Рязанской области. Тогда также обошлось без жертв.

РБК