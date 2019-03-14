"Газпром" с 1 сентября начнет заполнять сырьем газопровод "Сила Сибири"

"Газпром" утвердил схему организации пусконаладочных работ на строящемся газопроводе "Сила Сибири", сообщается в корпоративном издании технического заказчика стройки - ООО "Газпром трансгаз Томск".

"Начало заполнения "Силы Сибири" природным газом предварительно запланировано на 1 сентября", - говорится в сообщении.

Вытеснение из трубы азота и заполнение ее природным газом станет основной частью пусконаладочных работ.

В работах будут задействованы более 300 человек. Заказчик планирует создать три типа бригад: комплексные, мобильные и те, которые будут находиться непосредственно на крановых узлах.

"Основная задача комплексной бригады - следить за вытеснением азота, подачей газа и реагировать на нештатные ситуации. Группы, находящиеся на крановых узлах, будут контролировать вытеснение азотной смеси и в случае необходимости - перекрывать запорную арматуру. Мобильные бригады отвечают за оперативные действия", - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что в 2019 году "Газпром трансгаз Томск" приступит к строительству участка "Силы Сибири" от Ковыктинского до Чаяндинского месторождения - это увеличит протяженность газопровода на 800 км и позволит обеспечить законтрактованный объем поставок газа в Китай.

"В конце декабря прошлого года туда (на стройку Ковыкта-Чаянда - ИФ) была отгружена первая партия труб", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, "Газпром" планирует начать поставки газа в Китай по "западному маршруту" с 1 декабря 2019 года, раньше намеченного срока. Ранее планировалось, что поставки начнутся с 20 декабря 2019 года.

Interfax