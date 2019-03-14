Кольская ГМК начала использовать 3D-модель рудника

Горно-геологическая информационная система (ГГИС), которая позволяет создавать 3D-модель рудника на основе данных геологоразведки, запущена в эксплуатацию на руднике "Северный" Кольской горно-металлургической компании (ГМК, входит в "Норникель"). Как сообщает в четверг пресс-служба компании, инвестиции в разработку составили 76 млн рублей.

"Единая геологическая модель рудника, созданная при помощи ГГИС, наглядно отражает залегание пластов и рудных тел, содержит информацию о свойствах полезного ископаемого", - сообщает пресс-служба.

Использование такой модели помогает оперативно контролировать текущую работу - добывать руду в необходимых объемах нужного качества при соблюдении технологии и безопасности ведения горных работ. В итоге это позволит добиться роста операционной эффективности разработки месторождений.

Кроме того, при помощи ГГИС можно планировать и проектировать горное производство: максимально точно и оперативно рассчитывать объемы и запасы руды, создавать оптимальные шаблоны размещения взрывных скважин и вычислять параметры взрыва, оптимизировать методы добычи руды и последовательность обработки запасов.

Внедрение ГГИС также позволит упростить систему управления горным производством, используя вместо бумажной документации электронные данные, которые накапливаются в едином информационном пространстве, автоматически систематизируются и анализируются.

Проект создания ГГИС - один из элементов корпоративной программы "Технологический прорыв", которая предусматривает реализацию комплекса специализированных IT-решений для горнодобывающего, обогатительного и металлургического переделов компании. Цель программы - повысить эффективность управления производственными процессами и увеличить безопасность производства.

ТАСС