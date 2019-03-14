Мэр Екатеринбурга сообщил, что строительство второй ветки метро начнется в 2020 году

По словам Александра Высокинского, при подготовке к 300-летию города на строительство планируется выделить более 76,3 млрд рублей

Проектирование новых станций метро в Екатеринбурге планируется закончить до конца этого года, чтобы в 2020-м приступить к строительно-монтажным работам. Планируемый объем финансирования составит более 76 млрд рублей, сообщил в четверг на заседании оргкомитета по подготовке к празднованию 300-летия Екатеринбурга мэр города Александр Высокинский.

"Наиболее важным объектом является строительство второй ветки метро. При подготовке к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году на строительство планируется выделить более 76,3 млрд рублей. В этом году планируется выполнить проектирование на 500 млн рублей, чтобы в следующем году приступить к строительно-монтажным работам", - сказал Высокинский.

В 2023 году Екатеринбург отметит 300-летний юбилей. Ранее, в декабре 2018 года, правительство РФ сформировало оргкомитет по подготовке к празднованию. В него вошли представители областных и городских властей, бизнеса.

Екатеринбургский метрополитен был запущен в 1991 году (в то время он носил название "Свердловский метрополитен"). Состоит из одной линии, последняя новая станция - "Чкаловская" - была открыта в 2012 году, всего станций девять. Ежегодный пассажиропоток составляет порядка 50 млн человек.

ТАСС