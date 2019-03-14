Представляем Вашему вниманию последние новости компании «Профотек».

Генеральный директор АО «Профотек» выступил на встрече министров РФ и Португалии с представителями бизнеса

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин провел 7-е заседание Совместной комиссии по экономическому и техническому сотрудничеству между Российской Федерацией и Португальской Республикой. Португальскую делегацию возглавил министр экономики Педру Сиза Виейра. В рамках заседания состоялась встреча министров с представителями российского и португальского бизнеса. Генеральный директор АО «Профотек» Олег Рудаков и директор португальской компании «EFACEC» Хосе Мануэль Фонсека выступили с презентацией «Цифровые решения для энергетики».

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АО «Транснефть – Дружба» вводит в опытную эксплуатацию цифровую подстанцию, питающую объекты трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов

На нефтеперекачивающей станции (НПС) «Профотек» Брянского районного управления введена в опытную эксплуатацию цифровая подстанция, которая является частью пилотного проекта, реализуемого компанией «Транснефть». Основным источником измерений электрических величин являются установленные на НПС оптические трансформаторы тока и электронные трансформаторы напряжения производства АО «Профотек». Специалистами компании были осуществлены поставка, монтаж и пуско-наладка электронных оптических трансформаторов тока ТТЭО-110, емкостных электронных делителей напряжения ДНЕЭ-110 и электронных трансформаторов напряжения ЭТН-6.

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Компания «Профотек» вошла в рейтинг «ТехУспех-2018»

Компания «Профотек» приняла участие в седьмом ежегодном Национальном рейтинге российских высокотехнологичных быстроразвивающихся компаний «ТехУспех-2018» – авторитетном исследовании инновационных предприятий, организованном Российской венчурной компанией (РВК). Рейтинг нацелен на поиск, мониторинг и продвижение перспективных организаций, которые обладают высоким потенциалом как на российском, так и на глобальном рынке.

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Измерительные трансформаторы АО «Профотек» успешно прошли независимые испытания в DNV GL

В международной лаборатории KEMA (Нидерланды) завершены испытания двух электронно-оптических трансформаторов тока и напряжения комбинированных с цифровым выходом (ТТНК, внесены в Государственный реестр типов и средств измерений РФ под номером 76862-18) производства АО «Профотек», выпускаемых под брендом «Профотек» для рынка России и СНГ и под брендом «CONDIS» для распространения через партнерскую компанию CONDIS SA (Швейцария).

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