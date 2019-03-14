Регионы утвердят программы “Умного города” до конца марта

Региональные программы цифровизации городского хозяйства по проекту “Умный город” будут утверждены до конца марта, заявил в четверг замглавы Минстроя России Андрей Чибис.

“Региональные программы должны быть утверждены до 31 марта текущего года, до 10 апреля мы должны всех увидеть. Мы ждем внятного и четкого плана действий”, — сказал А.Чибис журналистам в кулуарах международного форума “Умный город. Инструкция по применению”.

Он подчеркнул, что регионы смогут получить дополнительные меры поддержки в случае реализации программ “Умного города”.

Ранее Минстрой России одобрил 7 заявок на включение в пилоты по “Умному городу”, сообщает в четверг пресс-служба ведомства.

В частности, в пилоты вошли Обнинск, Калуга, Нижний Новгород, Саров, Пермь, Березники и Сатки.

В рамках международного форума “Умный город”, проходящего в Калуге, с городами-пилотами подписаны первые соглашения.

В начале ноября глава Минстроя РФ Владимир Якушев утвердил паспорт ведомственного проекта "Умный город", который будет реализовываться в рамках нацпроектов "Цифровая экономика" и "Жилье и городская среда".

План реализации проекта "Умный город" состоит из шести блоков, включающих в себя задачи по внедрению "умного" ЖКХ, формированию доступной, комфортной и безопасной для среды, созданию инновационной инфраструктуры, цифровизации строительства и территориального планирования, а также развитию транспортных систем.

Interfax