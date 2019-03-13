"Ростелеком" устранил цифровое неравенство в селении Кобан Северной Осетии

«Ростелеком» ввел в эксплуатацию точку коллективного доступа к сети интернет на территории Северной Осетии в рамках реализации федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН). Возможность пользоваться современными услугами связи появилась еще в одном малонаселенном пункте республики – селении Кобан Пригородного района, в котором проживают 406 человек.

Проект УЦН в регионе охватывает 11 населенных пунктов с численностью населения от 250 до 500 человек. В настоящее время подключено 9 объектов, оставшиеся 2 села специалисты «Ростелекома» планируют обеспечить цифровой связью в ближайшее время. За время его реализации компания уже построила около 100 км оптических линий связи.

Евгений Гальцев, директор Северо-Осетинского филиала ПАО «Ростелеком»: «В период с 2016 по 2018 год наша компания запустила коллективные точки доступа к интернету по проекту УЦН в восьми селах Ардонского, Ирафского и Моздокского и Пригородного районов Северной Осетии. В конце прошлого года была введена точка доступа в селении Цаликово Алагирского района. В текущем году мы планируем полное завершение всех работ по проекту на территории республики».

Тамерлан Дзуцев, глава администрации селения Кобан Пригородного района: «Наше село – это центр муниципального образования, располагается на высоких террасах левого берега реки Гизельдон в Кобанском ущелье. Дотянуться до нас оптикой непросто, хотя, уверен, и это дело недалекого будущего. В этих условиях беспроводной интернет от «Ростелекома» здесь просто жизненно необходим. Сегодня село активно развивается, привлекает инвестиции в туризм, малое предпринимательство, аграрный бизнес. Скоростной интернет – это уже базовая потребность, с его помощью можно оперативно решить любые насущные проблемы».

В 2014 году Федеральное агентство связи (Россвязь) и «Ростелеком» заключили договор об условиях оказания универсальных услуг связи. Контракт предполагает организацию точек доступа в интернет со скоростью до 10 Мбит/с в населенных пунктах с численностью населения от 250 до 500 человек. Точки доступа должны быть организованы в более 13,6 тыс. населенных пунктов страны, в которых проживает около 4 млн человек.

Проект по устранению цифрового неравенства сравним по значимости с программой электрификации в России, проводимой в 20-30-е годы XX века.