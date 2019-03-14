В России возобновили производство взрывозащищенных двигателей для ТЭК

Холдинг "Технодинамика" (входит в госкорпорацию "Ростех") возобновил выпуск взрывозащищенных сейсмостойких двигателей серии АИ(М) для нефтегазовой, энергетической и атомной промышленности, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга.

Серия электродвигателей АИ(М) была разработана в 80-х годах прошлого века. В ее разработке принимали участие многие страны-члены Совета экономической взаимопомощи, входящие в организацию "Интерэлектро", что отражено в названии серии АИ - Асинхронные Интерэлектро. Литера М характеризует разновидность изделия. В данном случае - сейсмостойкость и взрывозащиту. Производство двигателей такого типа было приостановлено несколько лет назад, но в связи с программой импортозамещения возобновлено.

"Асинхронные двигатели типа АИМ успешно применяются во взрывоопасных производствах химической, газовой, нефтеперерабатывающей, угольной и других отраслях промышленности. Эти изделия эффективно работают в сложных температурных условиях от плюс 45 до минус 60 градусов Цельсия, что делает эту модель востребованной для промышленных объектов по всему миру", - отметил генеральный директор "Технодинамики" Игорь Насенков, которого цитирует пресс-служба.

Электродвигатели серии АИМ производятся предприятием УАПО (входит в "Технодинамику") и обеспечивают автоматическое открытие/закрытие задвижек на нефтепроводных магистралях в повторно-кратковременном и длительном режимах. Изделия с повторно-кратковременным режимом в основном предназначены для нефте- и газоперекачки на магистралях, а двигатели с длительным режимом предназначены для электронасосов, перекачивающих нефтепродукты, кислоты и другое, например, для насоса НСУ-4, также выпускаемого на УАПО.

Главным преимуществом выпускаемых двигателей является сейсмостойкость, благодаря которой они сохраняют прочность и работоспособность во время и после сейсмического воздействия до 10 баллов (по шкале MSK-64). Агрегаты этого типа производятся с взрывонепроницаемой оболочкой, как с естественным охлаждением, так и с наружным обдувом. Плюс последних в том, что они охлаждаются воздухом от собственного вентилятора, причем вентиляция осуществляется независимо от направления вращения ротора электродвигателя.

УАПО производит электродвигатели серии АИМ нескольких подтипов с различными режимами работы и в зависимости от уровня опасности объекта. Выделяют три типа защиты от опасной среды: IP55 - обеспечивает крайне малое попадание пыли и защиту от попадания воды внутрь корпуса; IP67 - полная защита от попадания пыли, а также возможность погружения изделия в воду до 1 метра, в данном исполнении изделия также являются сейсмостойкими; IP68 - полная защита от пыли и возможность погружения изделия на глубину более 1 метра.

Двигатели предназначены для работы в сети переменного тока частотой 50 Гц/60 Гц. Коэффициент полезного действия изделий варьируется от 53% до 88%. Частота вращения составляет 1500-3000 оборотов в минуту. Коэффициент мощности в зависимости от конкретной модели колеблется в значениях от 0,5 до 0,9.

РИА Новости