К курортному сезону ленинградские энергетики отремонтируют 55 км воздушной линии в Ейском районе

В станице Должанской Ейского района специалисты Ленинградского филиала ПАО «Кубаньэнерго» (группа «Россети») капитально отремонтируют 55 км воздушной линии 35 кВ «Моревская – Урожайная» с отпайкой на Должанскую. Затраты на ремонт составят более 6 млн руб.

Указанная линия играет ключевую роль в передаче электроэнергии потребителям курортной станицы. От нее также запитаны станции виндсерфинга на косе Долгой.

В целях увеличения пропускной способности электрического тока, мощностей в станице Должанской, а также в связи с величением нагрузок в курортный сезон энергетики службы линий 35 кВ и выше заменят голый провод АС-50 на неизолированный сталеалюминиевый АС – 95.

Кроме того, будет произведена замена гирлянд изоляторов, а так же обрезка просек от древесно – кустарниковой растительности и их расширение.

– Чтобы успеть закончить все работы до начала курортного сезона мы привлекли бригады трех участков службы линий 35 кВ и выше: Староминского, Ленинградского и Ейского, – пояснил начальник службы Сергей Иванов. – Работы, которые начались в начале марта планируем завершить к концу месяца.

Отметим, что модернизация распределительной сети в Ейском районе уже позволило повысить качество и надежность передаваемой электроэнергии потребителям в населенных пунктах курортной зоны Приазовской агломерации.