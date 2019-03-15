"Камский кабель" - успешный поставщик России

«Камский кабель» вошёл в ТОП-1000 успешных российских поставщиков, который опубликовала торговая площадка B2B-Center по итогам 2018 года.

Исследование проводилось среди 406 000 компаний, которые работают на электронной площадке. В финальный список попали поставщики с самым высоким коэффициентом побед в тендерах. При этом компании участвовали как минимум в 10 закупках трех разных заказчиков.

«Самых успешных поставщиков России выбирают не наши сотрудники, а интеллектуальный алгоритм. Он анализирует объективные данные электронной площадки и обобщает их, - отметил Андрей Бойко, коммерческий директор B2B-Center. – Благодаря критериям отбора в список попадают только те компании, которые действительно борются за новые заказы и своих клиентов, проделывают огромную работу для развития бизнеса. Поэтому мы рады рассказать о них рынку и потенциальным заказчикам».

«Камский кабель» получил знак «Успешный поставщик» и особую отметку на площадке B2B-Center.