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Производство

"Камский кабель" - успешный поставщик России

Камский кабель, камкабель

«Камский кабель» вошёл в ТОП-1000 успешных российских поставщиков, который опубликовала торговая площадка B2B-Center по итогам 2018 года.

Исследование проводилось среди 406 000 компаний, которые работают на электронной площадке. В финальный список попали поставщики с самым высоким коэффициентом побед в тендерах. При этом компании участвовали как минимум в 10 закупках трех разных заказчиков.

«Самых успешных поставщиков России выбирают не наши сотрудники, а интеллектуальный алгоритм. Он анализирует объективные данные электронной площадки и обобщает их, - отметил Андрей Бойко, коммерческий директор B2B-Center. – Благодаря критериям отбора в список попадают только те компании, которые действительно борются за новые заказы и своих клиентов, проделывают огромную работу для развития бизнеса. Поэтому мы рады рассказать о них рынку и потенциальным заказчикам».

«Камский кабель» получил знак «Успешный поставщик» и особую отметку на площадке B2B-Center.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО "Камский кабель"

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