Курс молодого бойца: как прошло обучение дилеров ГК "ССТ"

4–5 марта 2019 года в центральном офисе ГК «ССТ» прошли обучающие семинары для дилеров по вопросам проектирования систем электрообогрева.

В начале календарной весны центральный офис ГК «ССТ» на два дня превратился в образовательную площадку для проектировщиков, руководителей и сотрудников проектных офисов компаний-партнеров. Порядка 50 дилеров из России, Болгарии, Грузии приехали за новыми знаниями и повышением квалификации в области архитектурного и промышленного электрообогрева.

Основной целью обучения стало приобретение профессиональных знаний по составу и подбору оборудования ГК «ССТ» и составлению спецификаций под определенные теплотехнические характеристики объекта.

Обучение было разделено на два основных блока по сферам проектирования нагревательных систем: обогрев кровли, водосточных систем и открытых площадей, а также промышленных трубопроводов и резервуаров. Преподавателями по этим темам выступили эксперты ГК «ССТ».

Первый день был посвящен архитектурному электрообогреву: были показаны типовые зоны для обогрева, вопросы экономической эффективности, состав и устройство нагревательных систем на базе саморегулирующихся и резистивных кабелей. Упор был сделан на вопросах проектирования: необходимых исходных данных для выбора системы обогрева, способах укладки нагревательного кабеля на кровле, выбору мест установки датчиков температуры на обогреваемом объекте.

Во второй день разбирались тонкости электрообогрева промышленных объектов. Слушатели получили знания по основам теплотехники с фокусом на расчет тепловых потерь трубопроводов и резервуаров. Специалисты ГК «ССТ» рассказали, как выбирать и настраивать автоматическую систему управления электрообогревом по заданным параметрам. В ходе семинара слушатели научились вычислять необходимую мощность для обогрева объекта.

Эксперты компании рассказали подробно собравшимся о классификации взрывоопасных зон, видах взрывозащищенного оборудования и температурных классах. Группа компаний «Специальные системы и технологии» производит решения для промышленности во взрывозащищенном исполнении, что подтверждено соответствующими международными сертификатами IECEx, ATEX и VDE.

В результате обучения, длившегося два полных дня, партнеры повысили свою квалификацию в области проектирования систем электрообогрева, получив от компании соответствующий сертификат.