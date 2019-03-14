Прошло заседание Управляющего совета проекта "Комплексная оптимизация производства Госкорпорации "Росатом"

Представители 20 регионов РФ собрались 13-14 марта в Нижнем Новгороде, чтобы перенять уникальный опыт Госкорпорации «Росатом» по развитию технологий бережливого производства. Лучшие практики атомной отрасли в части повышения эффективности производственной деятельности обсуждались в рамках Управляющего совета проекта «Комплексная оптимизация производства Госкорпорации «Росатом».

В мероприятии приняли участие генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв, топ-менеджеры «Росатома», ведущих предприятий атомной отрасли, главы городов и руководители регионов РФ, главные врачи медучреждений и эксперты.

Восемь рабочих групп Управляющего совета по внедрению Производственной системы Росатома (ПСР) вынесли на пленарную сессию предложения по дальнейшему развитию производственной системы как на уровне отрасли, так и по всей стране. Эти инициативы легли в основу решений Управляющего совета. Тематика рабочих групп, в частности, касалась тиражирования технологий ПСР в городах присутствия «Росатома» и на предприятиях компаний – поставщиков Госкорпорации; повышения эффективности в сфере проектирования атомных станций; подготовка новых Лидеров ПСР с учетом взрывного спроса на данную компетенцию по всей стране; аккумулирование и тиражирование лучших практик бережливого производства.

Участники управляющего совета также ознакомились с результатами внедрения технологий Производственной системы Росатома на предприятиях и в социальных организациях Нижегородской области. Губернатор региона Глеб Никитин высоко оценил итоги сотрудничества с Госкорпорацией: за год работы совместного проектного офиса они существенно превзошли изначальные ожидания.

«Стало очевидно, что это не просто формальная смена вывески, а реальные изменения, замеренные объективными способами контроля. Если в поликлинике очередь сокращается в три раза, время ожидания в семь раз, это безусловные результаты для конкретных людей. Точно так же в промышленности. Буквально за полгода на ряде предприятий производительность труда увеличилась от двух до семи раз».

По словам Алексея Лихачёва, полученные результаты – основание для расширения внедрения технологий ПСР.

«В регионах нашего присутствия мы несем большую социальную нагрузку и готовы расширять применение технологий «бережливого» производства. Предприятия разбросаны по всей стране: от Калининградской области до Дальнего Востока. Мы заинтересованы в повышении качества жизни на территориях нашего присутствия, ведь там живут и работают наши сотрудники. Производственная повестка атомной отрасли жизненно зависит от их настроения, от их вовлеченности. Кроме того, Росатом – национальная корпорация. Внедряя современные передовые технологии, мы нацелены, в первую очередь, на то, чтобы внести вклад в развитие нашей державы», - заявил он.

Алексей Лихачёв высоко оценил уровень сотрудничества с руководством Нижегородской области: «Нижегородская область стала своеобразной фабрикой процессов развития бережливого производства, и она имеет шанс стать столицей современных управленческих технологий в Российской Федерации».

Передовой опыт «Росатома» в области «бережливых» технологий лег в основу Национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости». Между Госкорпорацией и Министерством экономического развития РФ подписано соглашение о сотрудничестве, в рамках которого «Росатом» выступает партнером по распространению лучших практик ПСР на территории страны. Госкорпорация «Росатом» с 2017 года оказывает регионам РФ поддержку во внедрении в различных сферах технологий бережливого производства, основанных на методах Производственной системы Росатома. Один из флагманских проектов, результаты которого наиболее заметны жителям – «Бережливая поликлиника», в рамках которого ведется работа по повышению эффективности деятельности лечебных учреждений.