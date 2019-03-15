"Россети" утвердят в III квартале программу реализации цифровой трансформации

Компания "Россети" рассчитывает принять в III квартале 2019 года финальную дорожную карту по реализации концепции "Цифровая трансформация 2030", сообщил ТАСС глава компании Павел Ливинский.

"Объем инвестиций в цифровизацию электросетевого комплекса до конца 2030 года оценивается сейчас в 1,3 трлн рублей, которые не потребуют дополнительного роста тарифа. Сейчас завершается формирование дорожных карт по отдельным регионам. Все вместе они составят программу цифровой трансформации группы "Россети". Ее утвердим в третьем квартале текущего года и сразу приступим к реализации", - сказал он.