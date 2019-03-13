Ростех реализует в Архангельской области комплексный СПГ-проект

Госкорпорация Ростех и правительство Архангельской области подписали соглашение о реализации в регионе комплексного проекта «Северная Двина-СПГ» в области сжиженного природного газа (СПГ). Документ предусматривает строительство завода по производству СПГ и перевод на сжиженный газ ряда инфраструктурных объектов и домохозяйств.

В рамках проекта Госкорпорация Ростех построит в регионе завод по сжижению природного газа на 120 тыс. тонн СПГ в год, площадку под строительство предоставит администрация региона. Кроме того, Ростех создаст объекты распределенной генерации на СПГ в труднодоступных и изолированных территориях с установленной мощностью не менее 16 МВт.

«Сотрудничество с Госкорпорацией Ростех позволит сделать эволюционный шаг в развитии не только топливно-энергетической инфраструктуры, но и целого ряда других сопутствующих направлений. У нас большой потенциал по использованию сжиженного природного газа. И переход на него позволит не только повысить энергетическую безопасность региона и снизить зависимость от дорогостоящего привозного топлива, но и создать качественно новые условия для жизни людей и развития территорий», – подчеркнул губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

Также проект предусматривает перевод на сжиженный природный газ более 20 котельных и около 550 единиц общественного транспорта и спецтехники с созданием заправочной инфраструктуры. Кроме того, в рамках проекта предусмотрены автономная газификация более 10 тыс. домовладений, фермерских хозяйств, специальных объектов и создание соответствующей логистической системы для их своевременного обеспечения СПГ в достаточном объеме. Суммарный объем инвестиций в проект оценивается примерно в 14 млрд рублей до 2024 года.

«Решение вопросов энергоснабжения удаленных территорий с помощью распределенной генерации – стратегическая государственная задача, которую поставил президент. Достичь этой цели возможно, развивая инфраструктуру для сжиженного природного газа, более экономичного, экологичного, безопасного и легкого в транспортировке по сравнению с традиционными видами топлива. Пилотный проект в Архангельской области – важный шаг в этом направлении», – прокомментировал статс-секретарь Госкорпорации Ростех Максим Выборных.

Ростех обладает обширным набором компетенций в области СПГ: Корпорация производит соответствующие энергетические установки, оборудование для транспортировки и хранения природного газа и развивает производство транспорта на этом виде топлива.