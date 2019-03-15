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Мероприятия

"СОВРЕМЕННЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – 2019"

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – 2019

15 марта 2019, 12:12
Рубрика: Мероприятия
Метки: МЕРОПРИЯТИЯ

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Ведущий системный интегратор «Системы. Технологии. Коммуникации» приглашает принять участие в конференции «Современные телекоммуникационные технологии – 2019».

Дата проведения: 10 апреля  2019 года
Место проведения: г. Красноярск, улица Карла Маркса, 123 (Отель Ibis Красноярск Центр)

Конференция охватывает следующие тематики:

  • Интеграционные решения в области интеллектуальных систем профессиональной радиосвязи.
  • Искусственный интеллект в системах видеонаблюдения.
  • Инновационные разработки для систем электропитания.

Цели конференции:

  • Создать площадку для продуктивного прямого общения между потребителями и поставщиками услуг.
  • Обсудить возможности и тенденции развития современных коммуникационных систем и технологий, отвечающих реальным потребностям крупных и малых предприятий.
  • Оказать методологическую и консультативную помощь в оптимальном выборе решений и услуг, поделиться опытом реальных внедрений.

Спикеры конференции - представители ведущих мировых производителей оборудования — Motorola Solutions, InfiNet Wireless, Eltek AS, НЕОКОМ, Микран, Avigilon.

К участию в конференции приглашаются руководители предприятий, главные инженеры, начальники отделов ИТ и связи, руководители проектов, а также специалистов соответствующего профиля, специализирующихся в нефтегазовой, энергетической, горнорудной и транспортной отраслях.

Участие в конференции —  бесплатное. Количество мест ограничено, регистрация на мероприятие обязательна (крайний срок регистрации – не позднее чем за сутки до начала мероприятия).

Программа и более подробная информация о конференции размещена на официальном сайте: conf.stc-tomsk.ru

Контактное лицо: Имамова Венера Рустамовна, 8 (3822) 609 – 708 доб. 231, VRImamova@stc-tomsk.ru.

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