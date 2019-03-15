ВЫЛЕТ ЧАРТЕРНОГО
15 марта 2019, 12:12
Рубрика: Мероприятия
Метки: МЕРОПРИЯТИЯ
Ведущий системный интегратор «Системы. Технологии. Коммуникации» приглашает принять участие в конференции «Современные телекоммуникационные технологии – 2019».
Дата проведения: 10 апреля 2019 года
Место проведения: г. Красноярск, улица Карла Маркса, 123 (Отель Ibis Красноярск Центр)
Конференция охватывает следующие тематики:
Цели конференции:
Спикеры конференции - представители ведущих мировых производителей оборудования — Motorola Solutions, InfiNet Wireless, Eltek AS, НЕОКОМ, Микран, Avigilon.
К участию в конференции приглашаются руководители предприятий, главные инженеры, начальники отделов ИТ и связи, руководители проектов, а также специалистов соответствующего профиля, специализирующихся в нефтегазовой, энергетической, горнорудной и транспортной отраслях.
Участие в конференции — бесплатное. Количество мест ограничено, регистрация на мероприятие обязательна (крайний срок регистрации – не позднее чем за сутки до начала мероприятия).
Программа и более подробная информация о конференции размещена на официальном сайте: conf.stc-tomsk.ru
Контактное лицо: Имамова Венера Рустамовна, 8 (3822) 609 – 708 доб. 231, VRImamova@stc-tomsk.ru.