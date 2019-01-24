Специалисты МРСК Центра повысили надежность энергоснабжения Бутурлиновского и Бобровского районов Воронежской области

Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» завершили работы по замене грозозащитного троса на межрайонной воздушной линии (ВЛ) 110 кВ «Бобров-Бутурлиновка-2 №2». Работы выполнялись в рамках ежегодной программы технического обслуживания и ремонта энергооборудовании Воронежэнерго. В общей сложности энергетики смонтировали на линии 15,5 километров нового грозотроса.

Выполнение работ обеспечило защищенность линии от воздействия грозовых перенапряжений, что, в свою очередь, повысило надежность функционирования оборудования подстанций (ПС) 110 кВ «Азовка», «Нижний Кисляй», «Козловка» и «Бутурлиновка 2», от которых получают электроэнергию потребители Бобровского и Бутурлиновского районов Воронежской области.

Всего в ходе реализации ремонтной программы специалисты воронежского филиала МРСК Центра в течение 2019 года отремонтируют свыше 1360 километров воздушных линий электропередачи 0,4-110 кВ и 403 трансформаторных подстанции 10-0,4 кВ. Капитальный ремонт оборудования запланирован также на 33 подстанциях (ПС) уровня напряжения 35 и 110 кВ. Для профилактики возникновения аварийных ситуаций энергетики также проведут расчистку трасс линий электропередачи (ЛЭП) от древесно-кустарниковой растительности на протяженности свыше 1240 км (1400 га по площади). В общей сложности на выполнение программы технического обслуживания и ремонта Воронежэнерго направит более 443 млн. рублей.