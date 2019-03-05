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Завод "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" отмечен благодарностью главы городского округа

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» награждено почетной грамотой – благодарностью главы городского округа Подольск Пестова Н.И. за результативную работу по наполнению городского бюджета по итогам 2018 года. Грамота была торжественно вручена генеральному директору завода – Громову Михаилу Николаевичу.

Завод «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ», являющийся одним из лидеров кабельной промышленности России, имеет высокое экономическое и социальное значение для г. Подольск, в котором он был основан в 1941 году и с тех пор держит статус одного из ключевых предприятий города. На мощностях завода производится более 40 000 маркоразмеров кабельно-проводниковой продукции, к числу которых ежегодно прибавляются все новые инновационные марки. Одной из ключевых линий продуктов, внедренных в производство завода в последний период, стали монтажные гибкие кабели ЭПОКС, предназначенные для эксплуатации в нефтегазовой промышленности. Исходя из потребностей заказчиков, специалисты «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» смогли реализовать под данной маркой улучшенные технические и эксплуатационные свойства монтажных кабелей, с возможностью подборки требуемой потребителю конструкции, исходящей их конкретных задач. Среди отличительных свойств кабелей марки являются такие параметры, как: стойкость к воздействию повышенной температуры до +80 °C; работа при номинальном напряжении до 660 В включительно; увеличенный срок службы и другие. Также, их технические характеристики превосходят существующие импортные аналоги по многим показателям, по пожарной безопасности и эксплуатационной надежности.

Продукция завода широко востребована среди потребителей в многочисленных сферах российской экономики. Среди многолетних партнеров «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ», присутствуют такие крупнейшие компании, как: «ЛУКОЙЛ», «Газпром», «Холдинг МРСК», «Росатом» и другие. В частности, в 2018 году, продажи «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» КПП для атомного сектора возросли на 160% в натуральном выражении и на 260% в денежном, благодаря активному развитию концерна «Росатом». В течение года заводом было изготовлено более 740 километров кабелей и проводов для атомных станций.

Увеличение объемов производства и продаж продукции завода позитивно повлияло на результативность работы всего предприятия в целом, что положительно отразилось и на деятельность компании в рамках административных вопросов. Большие достижения и успехи, были высоко отмечены главой городского округа, в виде благодарности и почетной грамоты.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"

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