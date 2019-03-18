Анастасия Бондаренко рассказала о перспективах развития отечественного топливно-энергетического комплекса газете "Известия"

Статс-секретарь – заместитель Министра энергетики Российской Федерации Анастасия Бондаренко в интервью газете «Известия» рассказала о перспективах развития отечественного топливно-энергетического комплекса.

Так, замглавы энергетического ведомства рассказала о планах относительно инвестиционных программ ряда компаний:

«Сейчас в Правительстве прорабатывается вопрос о повышении контроля над инвестпрограммами компаний, которые являются естественными монополиями в сфере газоснабжения, транспортировки нефти и нефтепродуктов», - отметила статс-секретарь.

Говоря о работе Минэнерго в области снижения перекрёстного субсидирования, Анастасия Бондаренко рассказала, что ведомство совместно с Минэкономразвития ведут разработку подзаконных актов к законопроекту, внесенному в Правительство.

«Сам подход к «перекрестке», предложенный Минэнерго , был поддержан в Правительстве на совещании, которое состоялось в конце января. Минэнерго в настоящий момент актуализирует аналитическую информацию, которая представляется в пояснительных материалах к законопроекту. Надеюсь, в весеннюю сессию законопроект будет направлен в Госдуму», - сказала замминистра.

Отвечая на вопрос относительно интеллектуальных систем учета газа, статс-секретарь отметила, что говорить о соответствующем законопроекте пока преждевременно: