Анастасия Бондаренко рассказала о перспективах развития отечественного топливно-энергетического комплекса газете "Известия"

ВЫЛЕТ ЧАРТЕРНОГО
18 марта 2019, 14:30
Рубрика: Встречи
Метки: ТЭК, МИНЭНЕРГО
Отрасль: Нефтегазовая промышленность
Статс-секретарь – заместитель Министра энергетики Российской Федерации Анастасия Бондаренко в интервью газете «Известия» рассказала о перспективах развития отечественного топливно-энергетического комплекса.
Так, замглавы энергетического ведомства рассказала о планах относительно инвестиционных программ ряда компаний:
«Сейчас в Правительстве прорабатывается вопрос о повышении контроля над инвестпрограммами компаний, которые являются естественными монополиями в сфере газоснабжения, транспортировки нефти и нефтепродуктов», - отметила статс-секретарь.
Говоря о работе Минэнерго в области снижения перекрёстного субсидирования, Анастасия Бондаренко рассказала, что ведомство совместно с Минэкономразвития ведут разработку подзаконных актов к законопроекту, внесенному в Правительство.
«Сам подход к «перекрестке», предложенный Минэнерго , был поддержан в Правительстве на совещании, которое состоялось в конце января. Минэнерго в настоящий момент актуализирует аналитическую информацию, которая представляется в пояснительных материалах к законопроекту. Надеюсь, в весеннюю сессию законопроект будет направлен в Госдуму», - сказала замминистра.
Отвечая на вопрос относительно интеллектуальных систем учета газа, статс-секретарь отметила, что говорить о соответствующем законопроекте пока преждевременно:
«Мы должны были не разработать сразу законопроект как таковой, а собрать информацию, проанализировать и сделать выводы в докладе. Задачу это выполнили. Теперь на площадке Правительства или Минэнерго будут проведены совещания с привлечением других Министерств, заинтересованных компаний, экспертов, по итогам которых уже будет принято решение - или принимать отдельный федеральный закон, как в случае с электроэнергетикой, или можно будет обойтись точечными мерами через принятие подзаконных актов».