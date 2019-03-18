"Добавили качества и содержания": КЭФ-2019 пройдет в укрупненном масштабе

Александр Усс анонсировал культурную, спортивную и благотворительную программы Красноярского экономического форума и рассказал об основных направлениях подготовки.

Губернатор Красноярского края принял участие в заседании организационного комитета КЭФ-2019 под руководством заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Козака. Усс сообщил, что в этом году деловая программа станет крупнее. О ходе встречи говорится на официальном портале края.

«Вместо 80 основных базовых мероприятий мы оставили 30 ключевых мероприятий, не снизив количество участников, а наоборот, я думаю, добавив качества и содержания. Планируется заключить порядка 60 соглашений, что обычно для КЭФа. Форум с почти 20-летней историей удачно сочетает федеральный формат и региональную специфику, характерную для Сибири», – сказал Александр Усс.

Исходя из этого, особенно важен проект «Енисейская Сибирь», в который планируется инвестировать $30,6 млрд. Прологом его реализации должен стать запуск второй очереди Богучанского алюминиевого завода.

Так же на форуме пройдут заседание комиссии по вопросам электроэнергетики, совещания по развитию автопрома и розничной торговли. Кроме того, потенциальные участники национального проекта «Международная кооперация и экспорт» поговорят об экспорте несырьевых российских товаров, уровень которого к 2025 г. должен вырасти на 85% – до 250 млрд долларов.

«На форуме состоится множество дискуссий и круглых столов, в центре которых укрепление конкурентоспособности нашей страны, будут выработаны решения, которые позволят повысить уровень привлекательности нашей страны для российского и иностранного бизнеса. Город готов, форум подготовлен. В понедельник детальная деловая программа будет опубликована. Поступило достаточно заявок на участие», – подчеркнул Дмитрий Козак.

Помимо заседаний специалистов сферы промышленности, в рамках форума пройдет традиционная выставка инвестиционного потенциала регионов России. Готовится развернуть свою экспозицию и Республика Саха – Якутия.

«К Универсиаде были созданы объекты спортивной и городской инфраструктуры, улучшена городская среда. Город получил огромное наследие, и первым его бенефициаром станет наш экономический форум и его участники», – отметил вице-премьер Дмитрий Козак, говоря о завершившихся Студенческих играх, которые, по его мнению, придают форуму особый оттенок.

Напомним, Красноярский экономический форум пройдет с 28 по 30 марта и его тема звучит как «Динамичная Россия. Факторы конкурентоспособности».

ТВК