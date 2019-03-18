Федеральный административный суд Австрии выдает разрешение на строительство 380 кВ межсистемного соединения

Федеральный административный суд Австрии Bundesverwaltungsgericht (BVwG) одобрил проект сооружения электрического соединения напряжением 380 кВ между округами Flachgau и Pinzgau в федеральной земле Зальцбург.

BVwG отклонил все жалобы по проекту, мотивировав это тем, что общественная значимость нового межсистемного соединения с точки зрения обеспечения надежности энергоснабжения потребителей и необходимости устранить разрыв в национальной высоковольтной сети перевешивает экологические риски.

Проект строительства соединения общей протяженностью 174 км, разрабатываемый ведущей энергетической компанией страны – концерном Verbund – предусматривает два этапа.

К настоящему времени реализован первый этап, включающий перевод действующей ВЛ 220 кВ между городами Sankt Peter am Hart в федеральной земле Верхняя Австрия и Зальцбург (Zalzburg) на напряжение 380 кВ.

Второй этап проекта вызвал острые споры и протесты общественности в связи с необходимостью вырубки 800 га лесов и вероятностью отчуждения личных земельных участков, что повлекло за собой значительную задержку строительства. На данном этапе предусмотрено сооружение новой двухцепной ВЛ напряжением 380 кВ между ПС Зальцбург и ПС Тауэрн (Tauern). Кроме того, будут построены новые ПС Wagenham и ПС Pongau и реконструирована ПС Зальцбург с сооружением нового распредустройства. Всего в рамках второго этапа будут построены 114 км новых ВЛ напряжением 380 кВ и 14 км – напряжением 220 кВ, а также проложен 6,7 км участок подземной КЛ напряжением 110 кВ.

Целью реализации проекта является укрепление передающей электрической сети Австрии по оси север-юг и необходимость замкнуть кольцо магистральных ЛЭП напряжением 380 кВ на западе страны.

Реализация второго этапа проекта должна начаться в конце 2019 г.

Информационно-аналитический ресурс Global Transmission, официальный сайт Verbund.