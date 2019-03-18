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Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

Федеральный административный суд Австрии выдает разрешение на строительство 380 кВ межсистемного соединения

Федеральный административный суд Австрии выдает разрешение на строительство 380 кВ межсистемного соединения

18 марта 2019, 14:45
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: Verbund
Отрасль: Электроэнергетика 

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Федеральный административный суд Австрии Bundesverwaltungsgericht (BVwG) одобрил проект сооружения электрического соединения напряжением 380 кВ между округами Flachgau и Pinzgau в федеральной земле Зальцбург.

BVwG отклонил все жалобы по проекту, мотивировав это тем, что общественная значимость нового межсистемного соединения с точки зрения обеспечения надежности энергоснабжения потребителей и необходимости устранить разрыв в национальной высоковольтной сети перевешивает экологические риски.

Проект строительства соединения общей протяженностью 174 км, разрабатываемый ведущей энергетической компанией страны – концерном Verbund – предусматривает два этапа.

К настоящему времени реализован первый этап, включающий перевод действующей ВЛ 220 кВ между городами Sankt Peter am Hart в федеральной земле Верхняя Австрия и Зальцбург (Zalzburg) на напряжение 380 кВ.

Второй этап проекта вызвал острые споры и протесты общественности в связи с необходимостью вырубки 800 га лесов и вероятностью отчуждения личных земельных участков, что повлекло за собой значительную задержку строительства. На данном этапе предусмотрено сооружение новой двухцепной ВЛ напряжением 380 кВ между ПС Зальцбург и ПС Тауэрн (Tauern). Кроме того, будут построены новые ПС Wagenham и ПС Pongau и реконструирована ПС Зальцбург с сооружением нового распредустройства. Всего в рамках второго этапа будут построены 114 км новых ВЛ напряжением 380 кВ и 14 км – напряжением 220 кВ, а также проложен 6,7 км участок подземной КЛ напряжением 110 кВ.

Целью реализации проекта является укрепление передающей электрической сети Австрии по оси север-юг и необходимость замкнуть кольцо магистральных ЛЭП напряжением 380 кВ на западе страны.

Реализация второго этапа проекта должна начаться в конце 2019 г.

Информационно-аналитический ресурс Global Transmission, официальный сайт Verbund.

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