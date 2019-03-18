МРСК Центра – управляющая организация МРСК Центра и Приволжья представила концепцию "Цифровая трансформация-2030" на межрегиональной выставке в Белгороде

В рамках XVI межрегиональной специализированной выставки «Энергосбережение и электротехника. ЖКХ» филиал ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» представил концепцию цифровой трансформации компаний «Россети» «Цифровая трансформация-2030». Участие в выставке приняли 110 предприятий из 14 регионов Российской Федерации и Республики Беларусь.

На стенде белгородского филиала МРСК Центра участники и гости выставки получили подробную информацию о развитии электросетевого комплекса региона и задачах, которые поставлены перед энергетиками на ближайшую перспективу.

В рамках концепции цифровой трансформации филиал Белгородэнерго в течение трех лет планирует достичь 100%-ой автоматизации и телемеханизации распределительных сетей, питающих социально значимых потребителей, в полном объеме модернизировать устройства телемеханики на подстанциях 35-110 кВ, оснастить линии 110 кВ микропроцессорными устройствами определения мест повреждения.

Так, уже в этом году в филиале Белгородэнерго будет создан первый цифровой район электрических сетей – им станет Борисовский РЭС – и первая цифровая подстанция – ПС 35 кВ «Никольское». Массовое применение интеллектуальных коммутационных аппаратов позволит в режиме реального времени локализовывать повреждения сети, автоматически перераспределяя нагрузку и тем самым, сокращая время перерывов в подаче электроэнергии. Это значительно повысит надежность электроснабжения потребителей, а значит, и качество жизни белгородцев.

Большой интерес посетителей выставки вызвали проекты по автоматизации наружного освещения региона и внедрению современных систем учета энергоресурсов. Энергетики отметили, что в ближайшее время интеллектуальные счетчики будут устанавливаться как на трансформаторных подстанциях 0,4-10 кВ, так и у потребителей областного центра. Это сделает прозрачным режим отпуска и потребления электроэнергии и, как следствие, значительно снизит потери в сетях.

«Для нас крайне важно донести до регионов информацию о проводимой цифровизации электросетевого комплекса целью которой является изменение логики процессов и переход на риск-ориентированное управление на основе внедрения цифровых технологий и анализа больших данных, обеспечивающие снижение операционных и капитальных затрат, что в конечном счете позволит сдерживать рост сетевой составляющей в тарифах на электроэнергию для конечных потребителей» - отметил генеральный директор МРК Центра – управляющей организации МРСК Центра и Приволжья Игорь Маковский.