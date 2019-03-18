Путин дал старт работе Балаклавской и Таврической ТЭС

Владимир Путин принял участие в церемонии запуска Балаклавской и Таврической ТЭС в Крыму на полную мощность, передает корреспондент РИА Новости.

Также на церемонии присутствовали вице-премьер Дмитрий Козак, министр энергетики Александр Новак, глава Крыма Сергей Аксенов и гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.

Первые энергоблоки обеих станций начали работу в октябре прошлого года.

Как отмечали в Кремле, запуск ТЭС будет символизировать полную энергетическую самостоятельность Крыма.

С этого мероприятия началась рабочая поездка главы государства в Крым. Вечером в Симферополе Путин встретится с представителями общественности полуострова и примет участие в торжествах, посвященных празднованию пятой годовщины воссоединения Крыма с Россией.

РИА Новости