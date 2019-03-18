Путин дал старт работе Балаклавской и Таврической ТЭС

PR-Challenge 2019
18 марта 2019, 15:30
Рубрика: Мероприятия
Метки: БАЛАКЛАВСКАЯ ТЭС, ТАВРИЧЕСКАЯ ТЭС, КРЫМ
Отрасль: Электроэнергетика
Владимир Путин принял участие в церемонии запуска Балаклавской и Таврической ТЭС в Крыму на полную мощность, передает корреспондент РИА Новости.
Также на церемонии присутствовали вице-премьер Дмитрий Козак, министр энергетики Александр Новак, глава Крыма Сергей Аксенов и гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.
Первые энергоблоки обеих станций начали работу в октябре прошлого года.
Как отмечали в Кремле, запуск ТЭС будет символизировать полную энергетическую самостоятельность Крыма.
С этого мероприятия началась рабочая поездка главы государства в Крым. Вечером в Симферополе Путин встретится с представителями общественности полуострова и примет участие в торжествах, посвященных празднованию пятой годовщины воссоединения Крыма с Россией.