В день пятилетия воссоединения Крыма с Россией Владимир Путин дал команду на ввод в эксплуатацию ключевого объекта "Россетей" в Краснодарском крае

Президент Российской Федерации Владимир Путин в пятую годовщину подписания «Договора о принятии Республики Крым в Российскую Федерацию» в режиме ВКС торжественно открыл подстанцию 220 кВ «Порт» - стратегически важный объект для Краснодарского края с точки зрения развития инвестиционного потенциала региона.

Пусковую кнопку по команде главы государства нажал генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский.

Подстанция обеспечит железнодорожную тягу Крымского моста, будет питать сухогрузную часть морского порта «Тамань», а также автомобильные дороги, в частности, автодорогу М25 Новороссийск – Керченский пролив. ПС «Порт» также выдаст мощность строящимся на Таманском полуострове промышленным объектам.

«Подстанция «Порт», ставшая ключевым энергообъектом, построенным в ходе создания новейшего электросетевого комплекса Таманского полуострова, предоставляет 432 МВА свободной трансформаторной мощности. Объект является частью возводимого группой «Россети» цифрового электросетевого комплекса России», - подчеркнул генеральный директор компании Павел Ливинский.

Подстанция «Порт» не имеет аналогов на всем юге России по своим техническим характеристикам. Благодаря использованию передовых технологий энергообъект может управляться дистанционно в режиме онлайн, что обеспечивает его высочайшую надежность и позволяет снизить операционные издержки.

В дополнение к подстанции «Порт» группа «Россети» проложила почти 200 км линий электропередачи, при строительстве которых также применены современные материалы, делающие энергообъекты независимыми от любых метеоявлений.