Два района Карелии получат финансирование по программе развития Соловецкого архипелага

Планируется провести работы по созданию коммунальной, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур

Кемский и Беломорский районы Карелии получат финансовую поддержку по линии Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага. Планируется обеспечить инвестиции в развитие коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры, сообщила ТАСС во вторник пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании фонда в апреле 2018 года. Его сопредседателями назначены премьер-министр Дмитрий Медведев и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"В результате эффективного взаимодействия правительства Республики Карелия с федеральным центром в указ президента Российской Федерации "О создании Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага" внесены важные для Карелии изменения. В указ внесены дополнения, в соответствии с которыми фонд обеспечивает проведение и финансирование работ по созданию коммунальной, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур на отдельных территориях республики", - сказала Кабатюк, не уточнив объемы финансирования.

По словам пресс-секретаря, речь идет о Кемском и Беломорском районах, которые исторически связаны с Соловками. Она также уточнила, что именно через эти территории большинство туристов добираются на Соловецкий архипелаг.

Как отметила Кабатюк, о развитии этих территорий глава Карелии Артур Парфенчиков рассказывал на заседании патриаршего попечительского совета по восстановлению Соловецкого монастыря.

"Среди предложенных мер - проекты по развитию инфраструктуры железнодорожного, автомобильного, воздушного и водного транспорта в городах Беломорск и Кемь, которые в настоящий момент являются входными воротами архипелага. Артур Парфенчиков доложил о необходимости реконструкции железнодорожных вокзалов Беломорска и Кеми, а также бывшего военного аэродрома Подужемье в районе города Кемь, передачи в федеральную собственность причальных сооружений и участков автомобильных дорог, обеспечивающих транспортную доступность к Соловецкому архипелагу", - пояснила пресс-секретарь.

Она уточнила, что также шла речь о необходимости прокладки электрической кабельной линии по дну Белого моря от города Кемь протяженностью порядка 50 км.

ТАСС