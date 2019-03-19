Морской порт планируется построить в Калмыкии, инвестиции оцениваются в 41,3 млрд руб

Незамерзающий морской порт на Каспии с грузооборотом около 22,5 млн тонн в год планируется построить в Лагани (Калмыкия), капитальные затраты составят 41,3 млрд рублей, следует из материалов правительства республики, предоставленных "Интерфаксу" пресс-службой главы Калмыкии.

Проект одобрен правительством региона.

По информации, опубликованной на сайте правительства республики, АО "Порт Лагань" (инициатор проекта - ИФ) уже достигло договоренностей с двумя крупнейшими строительными компаниями Китая. Со ссылкой на генерального директора АО "Порт Лагань" Виталия Дагинова уточняется, что POLY Group и China Energy Engineering Group International готовы подготовить проектно-сметную документацию для порта и приступить к строительству уже в этом году. Визит китайских партнеров в Азов и Лагань ожидается в апреле этого года.

Согласно предоставленным "Интерфаксу" материалам, общий срок строительства порта - 4,5 года. Строительство будет вестись в два этапа. Длительность первого составит 35 месяцев и предполагает инвестирование 28,78 млрд рублей; второго - 19 месяцев с капиталовложениями в объеме 12,52 млрд рублей. В состав первой очереди проектируемых гидротехнических сооружений входят: пять причалов для контейнеров, шесть причалов зерна, восемь причалов генеральных грузов, один вспомогательный причал, один причал портофлота. В состав второй очереди - пять причалов контейнерных грузов, два причала рефрижераторных грузов, два причала для перегрузки шрота, четыре причала для перегрузки зерна.

На первом этапе грузооборот порта составит 12,5 млн тонн в год, в частности будет обрабатываться 5 млн тонн зерна, 0,5 млн тонн растительного масла, 5 млн тонн контейнерных и 2 млн тонн генеральных грузов.

Создание порта предполагает организацию 4 тыс. рабочих мест.

Как отмечается, морской порт Лагань будет иметь ряд конкурентных преимуществ по сравнению с расположенными в Каспийском регионе портами Астрахань и Оля. Благодаря климатическим условиям это будет практически незамерзающий порт, способный работать круглый год. Отмечается также и благоприятное транспортно-географическое положение будущего порта относительно международного транспортного коридора "Север-Юг".

Со ссылкой на В.Дагинова уточняется, что в настоящее время поток грузов из Китая в Европу составляет порядка $600 млрд в год, "при этом почти все грузы отправлены мимо России, в т.ч. и по транспортному коридору Traceca, который использует Каспийское море". Предполагается, что порта Калмыкии сможет существенно сместить акцент транспортировки грузов из Китая.

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", АО "Порт Лагань" было зарегистрировано в Элисте в 2017 году с уставным капиталом в 2 млн рублей. АО специализируется на транспортирной обработке грузов, на 100% принадлежит ООО "Лагань Логистик" (Лагань). Эта компания специализируется на деятельности морского пассажирского транспорта и имеет уставный капитал в 2 млн рублей. Общество принадлежит Артему Федякову (69,5%), В.Дагинову (30%) и Елене Аристеевой (0,5%).

Interfax