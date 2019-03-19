Определены первые 19 городов-пилотов проекта "Умный город"

Трехсторонние соглашения между Минстроем России, субъектами и городами о реализации проекта «Умный город» подписали 19 городов из 11 регионов страны. Об этом сообщил Владимир Якушев, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в ходе двухдневного международного форума «Умный город. Инструкция по применению», который состоялся в Калуге.

В число первых пилотов проекта вошли Калуга, Великий Новгород, Пермь, Рязань, Ставрополь, Ульяновск, Челябинск, Чебоксары и другие. Города-пилоты берут на себя обязательства не только досрочно выполнить стандарт «умного города», утвержденный Минстроем России, но и реализовать комплекс дополнительных мер в соответствии с дорожными картами, разработанными и утвержденными с участием независимых экспертов и специалистов министерства.

«Мы долго работали над стандартом, прежде чем утвердить этот документ, и в результате остановились на самых главных мероприятиях в области цифровизации городов, выполнение которых считаем необходимым для всех участников проекта. Стандарт позволит городам систематизировать процессы цифровизации, а «Банк решений умного города» - не тратить время на разработку уже существующих сервисов. При этом уже сейчас есть города-пилоты, готовые взять на себя дополнительные обязательства. Мы поддерживаем такие инициативы, но будем внимательно контролировать их реализацию», - подчеркнул Владимир Якушев.

Ведомственный проект «Умный город» стартовал в России в 2018 году в пилотном режиме, а начиная с 2019 года стал обязательным в рамках сразу двух нацпроектов – «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика» Конкретные эффекты, которых планируется достичь в результате реализации проекта: