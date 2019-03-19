Опубликованы итоги приема технических параметров проектов модернизации на 2022-2024 годы

В соответствии с Регламентом проведения отбора проектов модернизации генерирующего оборудования тепловых электростанций (Приложение № 19.3.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка, далее - Регламент), Системный оператор в период с 13 по 15 марта 2019 г. осуществлял прием заявок, содержащих технические параметры проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций, для участия в отборе проектов модернизации (КОММод) на 2022 – 2024 годы.

В указанный период подано 380 заявок (в т.ч. на 2022 год - 122 заявки, на 2023 год – 124 заявки, на 2024 год – 134 заявки) 33 участниками отбора в отношении 82 электростанций по 164 генерирующим объектам (условным ГТП).

В Сводный перечень заявленных проектов модернизации на 2022–2024 годы включено 376 заявок, содержащих технические параметры проектов модернизации, соответствующих требованиям Регламента.

Сводные по ценовым зонам данные о количестве и минимальной и максимальной установленной мощности из заявленных участниками КОММод на 2022-2024 годы проектов модернизации, в отношении которых выполнены установленные требования, с разбивкой по типам проектов модернизации (модернизация турбинного и (или) котельного оборудования), опубликованы в разделе «Документы» на специализированном технологическом сайте «Конкурентный отбор мощности (отбор проектов модернизации)».

Реестр заявленных проектов модернизации на 2022-2024 годы направлен Коммерческому оператору (АО «АТС») для целей расчета предельных максимальных и минимальных капитальных затрат для каждого проекта модернизации.

Прием ценовых заявок для целей участия в КОММод на 2022 – 2024 годы будет осуществляться в период с 1 по 2 апреля 2019 года.