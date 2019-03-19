"Ростелеком" в Ставрополе подвел итоги работы за 2018 год

«Ростелеком» в Ставропольском крае завершил работы по подключению 114 точек доступа в интернет в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН).

Программа предусматривает предоставление жителям небольших населенных пунктов численностью от 250 до 500 человек возможность выхода в глобальную сеть на скорости не менее 10 Мбит/с. Об этом, а также о других итогах работы компании в 2018 году в регионе представителям СМИ в рамках пресс-конференции рассказал директор Ставропольского филиала ПАО «Ростелеком» Роман Завязкин.

Свыше 35 тысяч сельских жителей из более 100 населенных пунктов Ставрополья теперь могут получать государственные услуги, не выходя из дома, записываться онлайн на прием к врачу, общаться с друзьями в социальных сетях и пользоваться интернетом. По итогам 2018 года ежемесячный объем потребляемого ими трафика по технологии wi-fi через точки доступа составил свыше 8 тысяч Гб, а средняя продолжительность одной сессии – более 50 минут.

Роман Завязкин, директор Ставропольского филиала ПАО «Ростелеком»: «Наша компания активно занимается цифровизацией малых населенных пунктов, в дальнейшем созданная инфраструктура послужит платформой для развития региона и реализации программы «Цифровая экономика». Жители сел наравне с горожанами могут пользоваться современными телекоммуникационными услугами, к тому же доступ в интернет в рамках программы устранения цифрового неравенства предоставляется бесплатно. В 2019 году мы планируем подключить оставшиеся 22 точки доступа, всего же в рамках проекта оптоволокно должно быть построено в 136 населенных пунктах Ставрополья. В настоящее время наши специалисты проводят обследование и проектирование участков трасс».

Также в минувшем году «Ростелеком» подключил к сети интернет 252 лечебно-профилактических учреждения государственной и муниципальной систем здравоохранения Ставропольского края. Этот проект призван способствовать развитию телемедицины и доступности медицинской помощи в отдаленных районах региона.

Развитая инфраструктура и сеть позволила компании в 2018 году запустить на Ставрополье систему автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. В рамках госконтракта «Ростелеком» установил 75 аппаратно-программных комплексов, фиксирующих скоростной режим и проезд перекрестков.

«С момента установки первых комплексов фотовидеофиксации с начала 2018 года по настоящее время зафиксировано более двух миллионов нарушений, каждый день порядка четырех тысяч предписаний о штрафах направляется через центр автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) нарушителям ПДД. Безопасность на дорогах – это одна из приоритетных задач реализации программы «Умный город», внедрением которой занимается наша компания во многих регионах страны», - отметил Роман Завязкин.

В 2019 году «Ростелеком» в Ставропольском крае продолжит реализацию проектов по устранению цифрового неравенства, подключению школ, лечебно-профилактических учреждений к сети интернет. В планах компании – развитие новых продуктов, связанных с городским хозяйством, услуг дата-центров и облачных сервисов, а также кибербезопасности и интернета вещей.