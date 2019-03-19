В Кемеровской области обсудили состояние промышленной безопасности и меры по ее улучшению на угольном производстве

Директор Департамента угольной и торфяной промышленности Министерства энергетики Российской Федерации Сергей Мочальников принял участие в ежегодном Совещании по безопасности на угледобывающих и горнорудных предприятиях России.

Заседание прошло под руководством губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. В мероприятии приняли участие руководители и инженерно-технические работники угольных предприятий России, представители профильных ведомств и учебных заведений.

Эксперты обсудили состояние промышленной безопасности и меры по ее улучшению на угольном производстве. В частности, комплексно изучили ситуации, приводящие к авариям на угольных предприятиях, обменялись опытом по применению новейших практик в сфере промышленной безопасности и сформировали рекомендации к их внедрению.

Начальник сводного информационного-аналитического отдела департамента угольной и торфяной промышленности Минэнерго России Валерий Гришин рассказал о состоянии охраны труда в организациях угольной промышленности и мерах по дальнейшему улучшению условий труда и повышению безопасности ведения горных работ.