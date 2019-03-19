В рамках предстоящей партнерской проверки международные эксперты ВАО АЭС посетили Балаковскую АЭС

На Балаковской АЭС завершился рабочий визит команды международных экспертов Московского центра Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующей атомные станции (ВАО АЭС-МЦ). Миссия является одним из этапов масштабной партнерской проверки ВАО АЭС, которая пройдет на станции в июне 2019 года.

В ходе пятидневной работы эксперты провели наблюдения по двум направлениям предстоящей проверки: «Подготовка персонала», «Техническое обслуживание и ремонт». Они посетили энергоблок №4 и проверили организацию - с точки зрения безопасности - рабочих мест персонала АЭС и подрядных организаций, участвующих в выполнении ремонтных работ на энергоблоке. Изучили комплекты регламентирующей документации на рабочих местах, осуществили контроль выполнения ремонтных процедур.

«Особое внимание эксперты акцентировали на систему безопасности в реакторном отделении, - комментирует главный специалист Балаковской АЭС Сергей Шехоркин. - Партнеры квалифицированные, хорошо знают документы МАГАТЭ, имеют большой опыт работы в атомной энергетике. Эксперты часто бывают не только на российских, но и на зарубежных атомных станциях, – мы обменялись с ними опытом. Было интересно познакомиться с их подходами к техническому обслуживанию и ремонту в аспекте принятых международных норм безопасности и технической новизны».

Эксперты ВАО АЭС также провели наблюдения за действиями персонала блочного щита управления (БЩУ) в ходе отработки противоаварийной тренировки на полномасштабном тренажере. Им было важно увидеть внутреннюю коммуникацию в смене, насколько полно и оперативно происходит информационное взаимодействие персонала во время отработки действий в условной нештатной ситуации.

«Одна из задач этой миссии - обучение инструкторов учебно-тренировочного центра Балаковской АЭС международной методологии, по которой группа CPO (Crew Performance Observations) проводит наблюдения за работой персонала БЩУ на полномасштабном тренажере, - отметил заместитель руководителя команды партнерской проверки, советник Московского центра ВАО АЭС Максим Дыроватый. - Эта практика начала широко применяться два года назад, и с 2020 года все АЭС мира во время партнерских проверок ВАО АЭС будут проходить экзамен СPO. Мы убедились, что на Балаковской АЭС для этого экзамена есть все необходимые технические возможности».

Достигнутое взаимопонимание и открытый диалог с руководством и персоналом атомной станции эксперты ВАО АЭС отметили как пример слаженной командной работы и фактор успеха запланированной на июнь большой партнерской проверки. Результаты своих наблюдений с рекомендациями для дальнейших улучшений в области безопасности команда экспертов передала руководству Балаковской АЭС.

Управление информации и общественных связей Балаковской АЭС