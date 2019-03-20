Более 41 млрд рублей в этом году направят на дороги Подмосковья в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги"

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Московской области в 2019 году выделено более 41 млрд рублей, из них 600 млн составит финансирование федерального бюджета.

По нацпроекту в этом году будет отремонтировано более 1,5 тыс километров региональных дорог, комплексно обустроены средствами повышения безопасности дорожного движения 48 региональных дорог, проведена реконструкция и строительство более 40 километров дорог. Об этом сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«С 2019 года Московская область вошла в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Основные задачи проекта – это увеличение доли протяженности региональных автодорог в нормативном состоянии, снижение уровня перегруженности автодорог, повышение безопасности дорожного движения и снижение уровня смертности в ДТП. В 2019 году на эти мероприятия будет направлено 41 млрд рублей, из них 600 млн – финансирование федерального бюджета, остальная часть – бюджет региона», - сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Подмосковье занимает 10 место среди субъектов РФ по темпам роста нормативного состояния дорог. Ежегодно в регионе ремонтируется более 2 тыс километров автодорог. В 2019 году в области будет отремонтировано свыше 1,9 тыс дорог протяженностью 2,4 тыс километра, из которых более 450 дорог протяженностью 1,5 тыс километров на региональной дорожной сети по нацпроекту. По итогам года доля региональных дорог в нормативном состоянии должна составлять не менее 65% или свыше 9,1 тыс километров.

В рамках безопасности дорожного движения к концу 2019 года число аварийно-опасных участков на региональных дорогах должно сократиться с 40 до 35 мест, а количество погибших в ДТП снизиться на 25%. Комплексные мероприятия проведут на 48 дорогах. В план включены наиболее аварийные областные дороги, такие как Волоколамское, Носовихинское, Каширское шоссе и дорога «Хлебниково-Рогачево». Вдоль региональных дорог запланировано установить свыше 200 километров дорожных ограждений и 12 тысяч новых дорожных знаков, построить более 180 километров тротуаров и 320 километров линий наружного освещения. Дальнейшее развитие получит система фотовидеофиксации нарушений ПДД.

Кроме того, в Подмосковье ведется масштабное строительство новых дорог и реконструкция существующих. В 2019 году будет введено в эксплуатацию более 20 новых объектов дорожно-транспортной инфраструктуры общей протяженностью более 40 километров.

«Красное знамя»