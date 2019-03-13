Элком-Электро расширяет ассортимент

Компания «Элком-Электро» расширила ассортимент арматуры СИП*

продукцией NILED и расширила складские запасы

Уже сегодня на складе в Москве

Ассортимент более 1000 позиций;

Широкий спектр решаемых задач;

Высокое качество, подтверждённое сертификатами;

Удобство в эксплуатации;

Акцент на безопасности использования;

Максимальный срок работы без ремонта.

NILED, один из лидеров среди производителей арматуры СИП. Изготавливает полный ассортимент приспособлений для монтажа, инструмента и линейной арматуры для СИП всех систем на напряжение 0,4 кВ (СИП-1, СИП-2, СИП-4), а также арматуры для защищенных проводов типа СИП-3 на напряжение 6-35 кВ.

* Арматурой для провода СИП следует считать всё разнообразие приспособлений, используемых для крепления провода СИП на опорах и фасадах зданий, для подключения потребителя, при соединении с силовым подземным кабелем.