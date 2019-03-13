Элком-Электро расширяет ассортимент

PR-Challenge 2019
20 марта 2019, 12:25
Рубрика: Инновации
Метки: ЭЛКОМ-ЭЛЕКТРО
Отрасль: Электротехника
Компания «Элком-Электро» расширила ассортимент арматуры СИП*
продукцией NILED и расширила складские запасы
Уже сегодня на складе в Москве
Максимальный срок работы без ремонта.
NILED, один из лидеров среди производителей арматуры СИП. Изготавливает полный ассортимент приспособлений для монтажа, инструмента и линейной арматуры для СИП всех систем на напряжение 0,4 кВ (СИП-1, СИП-2, СИП-4), а также арматуры для защищенных проводов типа СИП-3 на напряжение 6-35 кВ.
* Арматурой для провода СИП следует считать всё разнообразие приспособлений, используемых для крепления провода СИП на опорах и фасадах зданий, для подключения потребителя, при соединении с силовым подземным кабелем.