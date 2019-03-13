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Инновации (разработки)

Элком-Электро расширяет ассортимент

Элком-Электро расширяет ассортимент

20 марта 2019, 12:25
Рубрика: Инновации
Метки: ЭЛКОМ-ЭЛЕКТРО
Отрасль: Электротехника 

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Элком-Электро

Компания «Элком-Электро» расширила ассортимент арматуры СИП
продукцией NILED и расширила складские запасы

Уже сегодня на складе в Москве

  • Ассортимент более 1000 позиций;
  • Широкий спектр решаемых задач;
  • Высокое качество, подтверждённое сертификатами;
  • Удобство в эксплуатации;
  • Акцент на безопасности использования;

Максимальный срок работы без ремонта.

NILED, один из лидеров среди производителей арматуры СИП. Изготавливает полный ассортимент приспособлений для монтажа, инструмента и линейной арматуры для СИП всех систем на напряжение 0,4 кВ (СИП-1, СИП-2, СИП-4), а также арматуры для защищенных проводов типа СИП-3 на напряжение 6-35 кВ.

* Арматурой для провода СИП следует считать всё разнообразие приспособлений, используемых для крепления провода СИП на опорах и фасадах зданий, для подключения потребителя, при соединении с силовым подземным кабелем.

 

 

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО "Элком-Электро"

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