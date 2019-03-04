Энергетики ДРСК помогли установить искусственные гнезда для краснокнижных аистов

Специалисты Амурских электрических сетей (филиал АО «ДРСК») установили на территории Амурской области опоры для гнезд дальневосточного аиста. Две железобетонные конструкции с искусственными гнездами появились в Хинганском заповеднике, а в 2017 году подобные дома для аистов с помощью энергетиков обустроили в Муравьевском заказнике.

За помощью к энергетикам Архаринского РЭС амурского филиала АО «ДРСК» обратились представители Хинганского государственного природного заповедника. По словам специалистов, значительная часть гнезд расположена на сухих белых березах, которые ежегодно страдают от травяных палов. Установка искусственных «заменителей» на бетонных опорах защитит птенцов дальневосточных аистов от гибели во время пожаров и при обрушении гнезд. Кроме того, они будут недоступны медведям, которые в последние годы стали массово разорять жилища аистов в Архаринском районе.

Для установки гнезд была выбрана болотистая местность, поэтому работы проводились в холодное время, до прилета аистов. Для конструкций использованы железобетонные опоры, бывшие ранее в эксплуатации, а для закрепления корзины применили траверсы.

Два года назад первые четыре опоры для гнездования аистов были установлены специалистами Амурских электрических сетей в Муравьевском заказнике. С просьбой об этом к энергетикам обратились Амурская областная общественная экологическая организация «АмурСоЭС» и региональная «Дирекция по охране и использованию животного мира и ООПТ».