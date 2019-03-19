Iberdrola планирует инвестировать в энергетический сектор Великобритании до £ 2 млрд в 2019 г.

Компания Iberdrola ScottishPower (британское подразделение испанской Iberdrola) после продажи бизнеса в области тепловой генерации пересмотрела свой инвестиционный план и объявила о намерении инвестировать в энергетический сектор Великобритании до £ 2 млрд в 2019 г., что является самым крупным годовым объемом инвестиций для компании.

В 2018 г. Iberdrola ScottishPower продала британской генерирующей компании Drax Group 2 ГВт принадлежащей ей тепловой генерации в Великобритании в рамках стратегического плана Iberdrola по ротации активов стоимостью € 3 млрд в целях сокращения выбросов CO2 на 30% к 2020 г. по сравнению с 2007 г. и превращения компании в углеродно-нейтральную к 2050 г. В настоящее время портфель генерирующих активов компании включает ПГЭС Damhead Creek (805 МВт) в графстве Кент, ПГЭС Rye House (715 МВт) в графстве Хартфордшир, ПГЭС Shoreham (420 МВт) в г. Брайтон и ПГЭС Blackburn Mill (60 МВт) в г. Блэкберн.

Всего до 2022 г. компания планирует инвестировать £ 6 млрд, из которых £ 2,4 млрд (40%) будет направлено на развитие ВИЭ-генерации, £ 2,5 млрд (42%) – на внедрение интеллектуальных технологий в электросетевом секторе и £ 0,9 млрд (15%) – на инновационные технологии и продукты. Кроме того, планируется направить инвестиции на развитие новых направлений деятельности компании, таких как зарядные станции для электромобилей (electric vehicle, EV), интеллектуальные сети (smart grids) и системы накопления энергии. При этом компания, по-прежнему, будет фокусироваться на присоединении к национальной электрической сети новых объектов ВИЭ-генерации.

ScottishPower планирует к 2025 г. реализовать ряд проектов по сооружению прибрежных ветропарков общей мощностью 1 ГВт и емкостного накопителя энергии мощностью 50 МВт для ветропарка Whitelee3 , который станет первым из запланированных к реализации проектов сооружения накопителей энергии, размещаемых вблизи прибрежных ВЭС и в других стратегических точках электрической сети в целях обеспечения условий для интеграции в энергосистему генерирующих мощностей с нестабильной выработкой.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata