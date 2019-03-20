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Инвестиции (проекты)

Около $5 млрд планируют инвестировать 12 компаний в проекты на Дальнем Востоке

Около $5 млрд планируют инвестировать 12 компаний в проекты на Дальнем Востоке

20 марта 2019, 16:25
Рубрика: Инвестиции
Метки: ПРИМОРЬЕ
Отрасль: Металлургия Строительство Машиностроение 

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Общий объем инвестиций, которые планируют вложить в проекты на Дальнем Востоке 12 компаний, составляет более $5 млрд, сообщил журналистам полномочный представитель президента РФ в ДФО, вице-премьер Юрий Трутнев.

20 марта во Владивостоке проходит День инвестора. Трутнев обсудил реализацию ряда инвестиционных проектов с российскими предпринимателями, а также с крупнейшими отраслевыми инвесторами из Японии и КНР.

"Сегодня в течение Дня инвестора состоялись встречи с руководителями 12 компаний, общий объем планируемых инвестиций превышает $5 млрд. Проекты были самых разных сфер: сельское хозяйство, металлургия, судостроение, в области высоких технологий. Часть обсуждаемых проектов связана с Приморьем, что еще раз подтверждает, что Приморье - инвестиционно привлекательный регион", - сказал он.

Трутнев добавил, что каждая такая встреча убеждает правительство в том, что инвесторы заинтересованы в работе на Дальнем Востоке.

"Это не первый День инвестора, и еще ни разу не было такого, чтобы мы закончили раньше полного рабочего дня", - отметил вице-премьер.

 

ТАСС

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