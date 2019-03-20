Правительство утвердило план строительства терминала СПГ на Камчатке

Терминал должен стать крупнейшим СПГ-хабом в регионе и увеличить загрузку Севморпути в три раза

Правительство РФ утвердило комплексный план реализации инвестиционного проекта по строительству морского перегрузочного комплекса СПГ на Камчатке. Как отмечается в тексте распоряжения, опубликованного на сайте кабмина, это позволит увеличить загрузку Севморпути более чем в три раза за десять лет.

"Реализация проекта позволит увеличить объем перевозки по Северному морскому пути с 9,7 млн т в 2017 году до 31,4 млн т к концу 2026 года, обеспечить переход Северного морского пути на круглогодичную загрузку, создать крупнейший в регионе региональный СПГ-хаб", - говорится в тексте документа.

Кроме того, проект позволит привлечь около 70 млрд рублей частных инвестиций, создать новые рабочие места.

План, в частности, предписывает "Новатэку" предоставить в Росморречфлот декларацию о намерениях инвестирования в терминал в течение первого квартала 2019 года. В ней должны быть указаны варианты размещения комплекса, определены технические характеристики, указан перечень объектов частной и федеральной собственности, источники и механизмы финансирования. На согласование документа отводится один месяц со дня подачи.

Через год, в первом квартале 2020 года, "Новатэк" должен уже получить разрешение на строительство перегрузочного комплекса. 2020-2021 годы отводятся на строительство и ввод в эксплуатацию объектов комплекса. При этом ввод в эксплуатацию объектов портовой инфраструктуры и первого пускового комплекса должен произойти до 2022 года, второго пускового комплекса - до 2023 года.

В сентябре "Новатэк" подписал соглашение о намерениях с Минвостокразвития России и правительством Камчатского края по реализации проекта строительства морского перегрузочного комплекса СПГ. Проект будет реализован на территории опережающего социально-экономического развития "Камчатка". Соглашение предусматривает объем инвестиций компании в размере около 70 млрд руб.

ТАСС