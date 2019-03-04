Российские ИТ-решения выходят на африканский рынок

Делегация российских ИТ-компаний во главе с министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Константином Носковым посетила с официальным визитом Каир. По итогам прошедших переговоров и консультаций достигнуты договоренности о поставке в Египет ряда российских ИТ-продуктов и комплексных решений и об ответном визите представителей египетских компаний в Россию.

В рамках бизнес-миссии Константин Носков провел встречи с премьер-министром Египта Мустафой Мадбули и министром связи и информационных технологий Амром Талаатом, а также принял участие в круглом столе российских и египетских компаний в Министерстве связи Египта. Кроме того, российская делегация осмотрела Smart Village – инновационный ИТ-парк, который называют «Кремниевой долиной Египта». Там участники бизнес-миссии посетили Агентство по развитию сферы информационных технологий (ITIDA), Институт информационных технологий (ITI), Центр реагирования на компьютерные угрозы EGCERT и штаб-квартиру Telecom Egypt.

Интерес для двустороннего сотрудничества в области ИКТ представляют, в частности, система «электронного правительства», доказавшая свою эффективность в госуправлении, автоматизация выборов, цифровизация отраслей: образования, здравоохранения, сельского хозяйства, транспорта и ЖКХ.

«Эти наработки могут быть актуальны и для египетского рынка», – убежден Константин Носков. Также необходимо расширять сотрудничество в почтовой сфере и по линии подготовки ИКТ-специалистов. Для придания этим темам ускорения и выхода на конкретные результаты стороны обсудили возможность провести Российско-африканский цифровой форум в рамках саммита «Россия–Африка», запланированного на осень 2019 года в Москве.

Стороны также договорились, что Амр Талаат посетит Россию в этом году во главе делегации из заинтересованных египетских компаний для продолжения диалога, а Россия, в свою очередь, составит реестр потенциальных двусторонних бизнес-проектов и займется мониторингом их реализации.

В состав российской делегации вошли замглавы Минкомсвязи России Михаил Мамонов, гендиректор фонда «Росинфокоминвест» Георгий Микаберидзе, президент ГК «ИнфоВотч» Наталья Касперская, гендиректор ЗАО «Коммуникации для инноваций» (ГК INOVENTICA) Виталий Слизень, руководители и представители компаний НТЦ «Протей», «Базальт СПО», «Новый диск», «ИРКОС», Т8, «Центр речевых технологий», «ИнфоВотч Галф», «СКАЙРОС Телеком», а также Аналитического центра при Правительстве, Высшей школы экономики и Московского института электроники и математики имени А.Н. Тихонова, – всего около 30 человек.

Представленные на двусторонних встречах проекты российских компаний вызвали интерес египетского бизнеса. Среди таких проектов — система invGuard для мониторинга и анализа трафика с возможностью обнаружения атак и защиты от них от INOVENTICA, решения в области контроля за использованием радиочастотного спектра, выявления радиоканалов утечки информации и фактов несанкционированного радиоизлучения от «ИРКОС», системы комплексной безопасности на объектах воздушного транспорта от «СКАЙРОС Телеком», система мониторинга и безопасности больших периметров на основе виброакустического влияния на оптоволокно от Т8, дистрибутив «Альт Образование» от «Базальт СПО» и другие. Особую заинтересованность в расширении сотрудничества с Россией высказали Telecom Egypt и университеты Египта, специализирующиеся на ИКТ.

Россия и Египет уже активно сотрудничают в сфере информационных технологий. Например, InfoWatch Gulf реализовала два пилотных проекта с Tanmia и Global Solutions, достигла договорённости о старте пилотных проектов с Hyperone, National Bank of Egypt, Ministry of Interior и подала документы на участие в тендере Egypt Electricity Company. НТЦ «Протей» выдвинул предложения на поставку DPI в рамках тендера одного из операторов широкополосного доступа Египта, а также на поставку платформы массовой рассылки SMS по сервисной модели для Telecom Egypt.