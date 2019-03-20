РусГидро подвело итоги первого этапа конкурса "Энергия развития"

РусГидро подвело итоги первого этапа X ежегодного конкурса студенческих работ «Энергия развития». В финале, который пройдет в Москве в начале апреля 2019 года, примут участие авторы 17 признанных лучшими научных исследований и проектов в области электроэнергетики. В этом году на Конкурс поступило 110 работ от студентов и аспирантов 26 российских вузов от Санкт-Петербурга до Владивостока.

Конкурс «Энергия развития» проводится по двум направлениям: учебные работы и проектные решения. Темами первого направления традиционно стали безопасность и надежность гидроэлектростанций, современные методы оценки воздействия ГЭС на окружающую среду, новые подходы к эксплуатации и управлению режимами ГЭС, мониторинг и диагностика состояния оборудования и гидротехнических сооружений и другие. Темы конкурса проектов в этом году включают технико-экономический анализ запуска цифровой гидроэлектростанции, разработку интеллектуальной системы управления, мониторинга и защиты электрической сети изолированного энергорайона с ВИЭ и т.д.

В ходе первого этапа Экспертный совет Конкурса оценивал студенческие работы, в том числе, по актуальности и полноте раскрытия темы, обоснованности выводов, новизне результатов, стилю изложения. Победители Конкурса будут определены по итогам второго этапа, во время которого финалисты будут работать над практическими проектами при содействии представителей профессионального сообщества энергетиков и экспертов РусГидро.

Диплом лауреата Конкурса учитывается компанией при формировании базы данных кандидатов на профильные должности предприятий Группы РусГидро. Авторы проектных решений, одобренных Экспертным советом, будут приглашены для участия в Молодежном инновационном форуме «Форсаж» в 2019 году в составе команды РусГидро.

Цель конкурса студенческих проектов «Энергия развития», проводимого РусГидро с 2009 года, – системная профессиональная поддержка молодых инженеров, формирование профессионального сообщества и развитие энергетической отрасли. Конкурс является частью долгосрочной комплексной благотворительной программы РусГидро, включающей образовательные и просветительские проекты по поддержке талантливых школьников, студентов и молодых учёных, интересующихся электроэнергетикой.